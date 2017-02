Benfica y Raúl Jiménez buscarán mantener liderato ante el Chaves

Sólo un punto los separa del Porto, que ocupa el segundo lugar de la Pimeira Liga

LISBOA, PORTUGAL (23/FEB/2017).- El conjunto de Benfica y el delantero mexicano Raúl Jiménez tiene el objetivo de mantener el liderato de la Primeira Liga de Portugal, cuando reciban este viernes al Chaves, en partido correspondiente a la jornada 23.

Las Águilas sostienen con alfileres la cima del torneo de liga local con 54 unidades, luego de que Porto acortara la distancia a sólo un punto en las fechas previas, por lo que deberán sumar de a tres como locales en Estadio Da Luz para permanecer en la posición de privilegio.

El equipo dirigido por el estratega Rui Vitoria obtuvo una apretada victoria por 1-0 en los minutos finales ante Braga en la jornada anterior y no mostró un gran funcionamiento, por lo que deberá mejorar para continuar como líderes de la competición.

Jiménez no ha sido parte del once titular en los últimos dos compromisos de la escuadra capitalina, por lo que no se espera que salte a la cancha de inicio, sin embargo, podría ver minutos entrando como suplente.

Rui Vitoria deberá ser inteligente con las rotaciones que pueda llegar a hacer en la plantilla, ya que además de estar en un momento crítico en la pelea por el campeonato local, también tendrá un duro partido de vuelta en dos semanas ante Borussia Dortmund, en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League.

Su rival en turno, Chaves, suma tres partidos consecutivos sin conocer la derrota y se coloca en la séptima posición de la clasificación general con 32 unidades, por lo que el equipo del seleccionado mexicano no tendrá un compromiso sencillo.

El duelo que pondrá en juego la supremacía de la liga del futbol portugués dará inicio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.