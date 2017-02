Claro Video compensaría a usuarios por fallas en el Clásico

El director de contenidos de América Móvil da a conocer la noticia en Twitter

GUADALAJARA, JALISCO (23/FEB/2017).- Luego de una serie de problemas vividos durante la transmisión del partido entre Chivas y América del pasado fin de semana, la plataforma Claro Video, una de las encargadas de transmitir los partidos del cuadro tapatío a través de Internet, señaló que además de devolver el pago por el partido regalaría la señal del duelo ante Toluca.

La información fue dada a conocer por Arturo Elías Ayub, director de alianzas estratégicas y de contenidos de América Móvil, de la que la plataforma Claro es parte.

Por medio de su cuenta de Twitter, señaló que: ''Quien contrató el Clásico x @ClaroVideoMx les informo que no solo no se les va a cobrar nada, les regalamos el prox partido Chivas Vs. Toluca''.

Esto, luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) diera a conocer que se abrirá un procedimiento contra Claro Video tras las irregularidades en la transmisión del Clásico Nacional, pues muchos usuarios se quejaron por fallas.

El partido del sábado pasado, usuarios reportaron problemas para ingresar al sitio de Internet que transmitiría el encuentro. Tras esto, la plataforma señaló en un comunicado que: "Clarovideo no cobrará por el evento a los clientes que no pudieron disfrutar el partido. Desde hace cuatro años, Clarovideo trabaja para llevar entretenimiento de calidad en toda América Latina".