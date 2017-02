Clifford Aboagye persigue su sueño

Clifford Aboagye pasó hambre en Ghana, frío en Italia y el dolor de la muerte de su madre en España. Está en México para consolidarse y honrar la memoria de la autora de sus días

GUADALAJARA, JALISCO (23/FEB/2017).- La historia de Clifford Aboagye no es muy distinta al común denominador en África. El ghanés tiene acceso a una vida diferente gracias al futbol, que le ayudó a escapar de los estragos de la pobreza.

Contratado en esta campaña por el Atlas, Clifford no sólo tuvo que lidiar en su infancia con las limitaciones económicas. Después, cuando el panorama se aclaraba, un acontecimiento volvió a nublar su horizonte.

Clifford nació hace 22 años en la capital de Ghana y convivió con todo tipo de carencias. “Yo viví siempre en Accra y como el africano común, las cosas no son fáciles allá”, dice de entrada con un castellano fluido que practicó en España, donde jugó con el Granada, equipo del mexicano Guillermo Ochoa. “Hay que luchar mucho por lo que quieres y estar rodeado de la gente adecuada. Mis papás siempre me apoyaron con esto de ser futbolista, muchas veces sacaron dinero que era para cosas importantes para que yo pudiera ir a entrenar”.

Para el ghanés no hay secretos en su destino: “El futbol me cambió la vida, me permitió primero ayudarle a mi familia y después mejorar mi entorno. En Ghana era todo muy difícil, después de entrenar muy fuerte a veces no había qué comer, mucho menos energéticos para recuperarte. De ese entonces a hoy, las cosas son muy diferentes”.

En un mundo difícil, el futbol le hizo las cosas fáciles: “Mi proceso en Ghana fue muy sencillo: jugaba en el colegio y un visor del Inter Allies (equipo de la Liga Premier ghanesa) me ofreció un contrato, no era mucho dinero, pero me ayudaba. Después del Mundial Sub 20 fiché para el Udinese de Italia, que después me mandó al Granada”.

Es entonces que vienen las nuevas complicaciones. “No fue fácil dejar a la familia, pero lo más complicado fue vivir solo en Europa.

En Italia me complicaba mucho el frío, yo estaba acostumbrado al calor de Ghana. Sólo duré seis meses en Italia y justo cuando me empezaba a acostumbrar me mandaron a España”.

Su día más negro

En Granada la cosa empezaba a mejorar. Aboagye venía de ser bota de bronce en el Mundial Sub 20 de Turquía, es decir, el tercer mejor jugador de ese certamen, detrás del francés Paul Pogba y el uruguayo Nicolás López.

De regreso de esa competencia, había sido enviado al equipo juvenil, pero rápido fue ascendido al Granada B de la Segunda División española y por supuesto, filial del equipo de la Primera División ibérica.

El ghanés era observado por los visores del cuadro estelar cuando una noticia trastocó no sólo su carrera. “Tenía 18 años, fue después del Mundial Sub 20, me estaba yendo bien en el Granada y a los pocos meses falleció mi madre. Ha sido el momento más duro de mi vida. Justo cuando venían las grandes cosas, los grandes momentos para disfrutarlos con ella, es cuando fallece. Yo sé que está conmigo y que está descansando en paz”.

A partir de entonces, Clifford tiene un motivo más para trascender. “Fueron momentos muy complicados, ahora entiendo que así es la vida. Siempre que entro a la cancha menciono su nombre porque sé que ahí está para cuidarme, le dedico todo lo que logro, desde antes de que se fuera y ahora más, siempre quiero hacer las cosas para que ella desde el cielo esté orgullosa de mí”.

Recomendación tapatía

Cuando llega la oferta del Atlas al Granada, Clifford fue consultado por la entidad española y reconoce que no fue una decisión sencilla.

“No fue fácil, finalmente estaba en Europa y es lo que todo jugador sueña, pero también tenía que pensar en mi futuro, que no tenía minutos en el primer equipo y acá me ofrecieron un contrato para jugar en Primera División. Así que lo platiqué con mi familia, que me ha dado todo el apoyo y decidí venir al Atlas”.

Un tapatío le recomendó tomar la oferta rojinegra. “El futbol de España tiene como característica que técnicamente es muy bueno, mi primer año jugué con el equipo juvenil, de ahí pasé al Granada B y tuve pocas posibilidades de jugar en el primer equipo. Cuando me invitan al Atlas le pregunto a Memo Ochoa sobre el equipo, sobre México y me recomendó que viniera. Su consejo fue muy importante”.

LAS FRASES

“Mi familia es muy importante para mí y ahora yo busco que ellos estén muy orgullosos de mí”.

“En Ghana la educación es complicada, no es fácil ir a la escuela allá, así que el futbol a veces es la única manera de vivir mejor”.

Clifford Aboagye

FICHA

Clifford Aboagye

Accra, Ghana

22 años

Equipos: Inter Allies (Gha), Udinese (Ita), Granada (Esp) y Atlas

Balón de Bronce en el Mundial Sub 20 de Turquía en 2013