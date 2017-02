Goleada ante Chile, un evento traumático: secretario de la FMF

Guillermo Cantú agradece que haya pasado porque dio paso a un proceso de revisión

CIUDAD DE MÉXICO (22/FEB/2017).- La goleada que Chile le propinó a México hace ocho meses en los cuartos de final de la Copa América Centenario no termina por generar calificativos entre protagonistas y directivos mexicanos; hoy el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol la calificó como un "episodio traumático".

El 18 de junio ambas selecciones se enfrentaron en Santa Clara, California, y Chile prácticamente borró de la cancha a México, que ofreció la peor de sus actuaciones, la cual puso en debate la permanencia del colombiano Juan Carlos Osorio como técnico de México.

"Ha sido un episodio traumático", dijo Guillermo Cantú en un evento de innovación y desarrollo tecnológico deportivo.

"Como país somos muy poco tolerantes al fracaso y necesitamos aprender de nuestros errores", añadió.

A ocho meses de distancia, el directivo sorprendió al decir que "hasta cierto punto agradezco que haya pasado", porque tras la goleada dentro de la selección se dio paso a "un proceso de revisión" que les ha permitido darnos cuenta "en que aspectos podemos mejorar y estamos en vías de hacerlo".

Cantú dijo que "no se hace experiencia si no tienes conciencia" de la derrota "si no sabes porque te fue bien o mal, no se crece".

Aseguró que el marcador "nos sacudió" y el primer paso para salir levantarse del tropiezo fue "primero vimos hacia adentro" y analizar "por que nos metieron siete goles".

México llegó como uno de los favoritos para ganar el torneo y al final se despidió en la ronda de los ocho mejores. Chile llegó hasta la final en la que superó a Argentina para sumar su segunda Copa América tras la de 2016.

El directivo participó en el Sport Innovation Summit, un evento de innovación y "networking" deportivo que se celebra hoy y mañana en la Ciudad de México.