Los vende humo gustan en México: Ricardo La Volpe sobre Jémez

El técnico de América dice no creer en la alimentación o el trabajo en el gimnasio

CIUDAD DE MÉXICO (22/FEB/2017).- El argentino Ricardo La Volpe, técnico del América, le tiró una directa al español Paco Jémez, estratega del Cruz Azul, y lo calificó como un "vende humo", término utilizado en el fútbol para los que entrenadores que hablan mucho y hacen poco.

En entrevista con la cadena de televisión TDN, La Volpe fue cuestionado sobre el trabajo de ex entrenador del Rayo Vallecano "¿Jémez es lo que dicen qué es", le preguntaron al argentino.

"No me gusta hablar de los técnicos porque debo tener un respeto sobre ellos, pero el vende humo siempre se nos puso acá en México y yo me considero mexicano porque me hice como técnico acá, entonces el vende humo, les gusta", respondió La Volpe.

"Yo no sé lo que él (Jémez) trabaje, pero por ejemplo pasó en Santos (Laguna) también, de llamar al jugador para que desayune, terminando el entrenamiento para que coma, ver los vídeos", añadió.

El extrenador del Boca Juniors y de la selección mexicana recordó que en su época de jugador comían grandes bifes y actualmente los futbolistas vigilan su dieta.

"Hoy comen carbohidratos, carnes blancas (...) hay cosas que yo miro y digo que ni el bife ni carnes blancas me va a hacer jugar mejor a ese jugador".

Dijo que está cerca del retiro y nada de las nuevas prácticas lo llenan como entrenador "me dices si trabaja en el gimnasio, en la alimentación, no creo en eso, para mí es vender humo", apuntó.

La Volpe, de 65, pidió que los entrenadores "se dejen de versos, de vender humo, porque el fútbol finalmente pasa por los jugadores. Es mi punto de vista, no quiere decir que tengo la razón".

La Volpe y Jémez se verán las caras el sábado cuando el América, decimocuarto, reciba al Cruz Azul, decimosexto, en la octava jornada del Clausura 2017.