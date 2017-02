'Canelo' apuesta bolsa contra Chávez Jr.

'O se va con lo doble o se va con nada', dice el tapatío

GUADALAJARA, JALISCO (22/FEB/2017).- El boxeador tapatío Saúl "Canelo" Álvarez reveló que apostó con Julio César Chávez Jr. la bolsa que ambos disputarán cuando se enfrenten el próximo 6 de mayo en la T-Mobile arena de Las Vegas.

"Él dice que me va a noquear en ocho rounds, que me va a ganar. De hecho le aposté su bolsa a que no me ganaba y a que no me noqueaba", dijo Álvarez en entrevista con la cadena ESPN. Según "Canelo", Chávez Jr. accedió a su propuesta. "Aceptó. Y aceptó enfrente de las cámaras y nos dimos la mano de caballeros".

"O se va con lo doble o se va con nada", comentó Álvarez.

La apuesta es el modo en que "Canelo" responde a las afirmaciones de Chávez Jr., quien se muestra confiado en vencer al tapatío.

"Lo hice porque a mi no me gusta ofender a la gente. Entonces, cuando empieza a decir que me va a noquear en ocho rounds, (...) que me va a ganar y que no he peleado con nadie... si está tan seguro que me va a ganar, le aposté su bolsa a que no me gana".

Chávez Jr. se mostró reticente a aceptar de manera pública la apuesta de Álvarez. El boxeador cita como causa la disparidad entre las bolsas que los dos peleadores percibirán.

"Si dice que va a ganar cuatro veces más que yo, pues no voy a tratar de agarrar cuatro veces la bolsa que él agarre", dijo el sinaloense, que concluyó diciendo, "vamos a ver; de que se va a apostar algo, se va a apostar".