La Selección mexicana de beisbol se desarma

Ya sea por lesión o por decisión propia, algunas de las cartas fuertes del equipo no formarán parte del roster tricolor en este Clásico Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (22/FEB/2017).- Los nombres emitidos por Édgar González, mánager de la Selección mexicana de beisbol, el pasado 8 de febrero, suponían que el equipo que representará a México en el Clásico Mundial de Beisbol 2017 sería un auténtico trabuco, conformado por jóvenes promesas y peloteros de experiencia procedentes de las Grandes Ligas, sin embargo, esta suposición está en riesgo, ya que la participación de algunos integrantes está en duda por lesiones, mientras que otros han decidido abandonar a la novena tricolor.

Ante esta situación, el dirigente del equipo mexicano ha tenido que echar mano de los jugadores de reserva para este evento y de peloteros poco conocidos que han sido invitados formalmente a los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas.

Aunque México no es el único equipo del Clásico Mundial de Beisbol en esta situación, las selecciones de Venezuela, comandada por Omar Vizquel, y Puerto Rico, dirigido por Edwin Rodríguez, rivales de México en el Grupo D de la primera ronda del Clásico Mundial, no han presentado ausencias en posiciones clave como el equipo mexicano.

A falta de dos semanas para que comience el máximo evento que existe en el mundo del beisbol a nivel de selecciones, Édgar González y todo su equipo de trabajo laboran a marchas forzadas para poder suplir estas importantes bajas y poder afrontar un reto mayúsculo, ya que en su casa y con su gente, México buscará acceder por segunda vez en su historia a la segunda ronda de esta competencia.

EJEMPLOS

Capitán en riesgo

La estrella de México en el Clásico Mundial de Beisbol ha puesto en duda su participación como capitán del equipo tricolor. Adrián González, primera base y hombre clave en la ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles, padece una lesión en el codo derecho y ésta le ha impedido participar en los campamentos de pretemporada del equipo ligamayorista.

Pese a que Dave Roberts, mánager de la novena angelina, ha dicho que el pelotero nacional ha evolucionado satisfactoriamente de la lesión que lo aqueja y la probabilidad de que juegue el Clásico Mundial sigue latente, la dirigencia de los Dodgers esperará hasta que no exista riesgo alguno para otorgar la autorización de juego.

Siempre no

Khris Davis, jardinero de los Atléticos de Oakland, era la carta fuerte del equipo mexicano a la hora de batear, avalado por los 42 cuadrangulares que conectó durante la campaña pasada en la Gran Carpa, decidió no representar a México en el Clásico Mundial de Beisbol.

Davis, quien podía participar con el combinado mexicano debido a la nacionalidad de su madre, optó por borrar su nombre del roster al decidir quedarse durante todo el entrenamiento de primavera con la novena californiana y de esta manera no interrumpir su preparación para la temporada 2017 de las Grandes Ligas.

García se baja

Al igual que Khris Davis, Jaime García, uno de los elementos más experimentados de la novena azteca, decidió no participar con la Selección mexicana debido a que prefiere concentrase con su nuevo equipo en las Grandes Ligas.

Desde que se anunció su nombre como posible pitcher abridor del conjunto mexicano, el lanzador nacido en Reynosa mencionó que no aseguraba su participación en Guadalajara, ya que recientemente fue traspasado de los Cardenales de San Luis a los Bravos de Atlanta, por lo que deberá presentarse a la pretemporada que su equipo celebra en Florida.

Otros grandes ausentes

Julio Urías

El joven sensación de los Dodgers de Los Ángeles no verá participación en el Clásico Mundial debido a la negación del permiso por parte de la institución angelina. El lanzador oriundo de Culiacán, Sinaloa, no asistirá a la primera fase de esta competencia, ya que los Dodgers decidieron que permanezca en sus entrenamientos de primavera para mejorar su estado físico.

Marco Estrada

El as en la rotación de abridores de los Azulejos de Toronto no podrá vestir la franela tricolor en suelo tapatío debido a las lesiones en la espalda que lo han aquejado durante toda su carrera. Pese a ser uno de los pitchers mexicanos con mejores números en Grande Ligas, Estrada optó por no jugar con México al no estar recuperado de las molestias lumbares que ha presentado desde octubre pasado.

Ramiro Peña

El ex pelotero de los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco recién firmó contrato con el equipo Hiroshima Toyo Carp de la Liga Japonesa de Beisbol, motivo por el cual no estará presente con el combinado nacional. El infielder regiomontano no recibió el permiso de la novena nipona, ya que en las fechas del Clásico deberá reportar a pretemporada.

Agustín Murillo

El tercera base de los Charros de Jalisco fue uno de los peloteros más constantes de la Liga Mexicana del Pacífico al ser campeón como refuerzo de los Águilas de Mexicali y representar a México en la Serie del Caribe, sin embargo, fue en este torneo en el que Murillo padeció una fractura en la muñeca izquierda, lesión que evitó su aparición en tierras jaliscienses.