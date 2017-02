Chivas doma al Atlante

El Guadalajara gana 3-1 en y se apodera del liderato del grupo 6 de la Copa MX

CANCÚN, QUINTANA ROO (21/FEB/2017).- El Guadalajara sigue imparable desde su única derrota en el año ante Xolos. Ahora dio cuenta en la Copa MX del Atlante, lo derrotó 3-1 para ligar ocho encuentros sin tras pie, con siete victorias y un empate tomando en cuenta el cotejo amistoso ante Boca Juniors y los rojiblancos se apoderan del liderato del grupo seis, con 10 unidades.



Conforme avanzó el encuentro el visitante fue tomando el control del cotejo, impuso ritmo, pero careció de profundidad, salvo dos llegadas importantes en las que no pudieron, Néstor Calderón terminada la jugada y en otra más clara, Guillermo Martínez no conectó un balón para mandarla guardar.



Al minuto 24, en un saque de banda cobrado por Atlante, Carlos Fierro no pudo despejar un balón dentro de su área, se la dejó a Fernando Espinoza, quien sin pensarlo dos veces conectó el esférico con potencia, para marcar el primero de la noche.



Para el segundo tiempo, Matías Almeyda al ver que Martínez estuvo fallo, determinó sacarlo para darle actividad a Ángel Zaldívar como centro delantero. Atlante salió con propuesta clara, esperar un contragolpe para marcar el segundo tanto que definiera el cotejo.



El empate llegó al 61', cuando Zaldívar entró por corredor derecho, mandó centro raso que se quedó corto el arquero Eduardo Bravo, no llegó al esférico y Fierro recibió el balón, para luego meterse con él al arco y marcar el empate.



Al 69', se armó la cámara húngara, ya que De la Barrera le dio una patada a Fierro, cuando el rojiblanco estaba cobrando una falta. Se calentaron los ánimos, Marín se le dio dos patadas a Cauich, lo cual provocó la expulsión de ambos, el bandera Eder Contreras lo vio a dos metros. Las bancas se vaciaron en busca de calmar a los suyos, Almeyda entró al campo y Fentanes pedía lo sancionaran por haber intervenido.



Luego de varias llegadas, "Chofis" López entró pleno al área, con facilidad se llevó a Ernesto Reyes para luego sacar una ráfaga para fusilar a Bravo y marcar el 2-1. En tiempo agregado, "Conejito" Brizuela buscó en las afueras del área a "Chofis", un atlantista desvió el esférico y le cayó a Benítez, quien enfrentó al arquero, se lo quitó y marcó el 3-1 final.



Alineaciones

Atlante: Eduardo Bravo; Ernesto Reyes, Juan de la Barrera (José Caraballo, 83'), Jimmy Bermúdez, Manuel Marroquín, Gabriel España (Benji Tun, 62'); Ángel Gaspar, Fernando Espinoza, Oscar Uscanga; José Sánchez (Enzo Prono, 73') y Carlos Cauich. D.T. Eduardo Fentanes.



Guadalajara: Miguel Jiménez; Miguel Basulto (Eduardo López, 55'), Carlos Salcido, Hedgardo Marín, Miguel Ponce; Isaac Brizuela, Michael Pérez, Néstor Calderón, Alejandro Zendejas (Michel Benítez, 72'); Carlos Fierro y Guillermo Martínez (Ángel Zaldívar, 46'). D.T. Matías Almeyda.



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ