'Macue' quiere ser capitán rojinegro

No ha sido tan constante en el equipo, pero es un líder que puede ayudar a Atlas

GUADALAJARA, JALISCO (21/FEB/2017).- Ante la ausencia del líder Rafael Márquez y del portero Óscar Ustari, quien estaría fuera prácticamente todo el torneo, ambos capitán y subcapitán respectivamente, Luis “Macue” Robles no rehúye a la posibilidad de portar el gafete que lo identifique como el capitán de los Zorros para al menos el próximo juego del Atlas, ante León en el Estadio Jalisco.

“Nunca le había tomado tanta importancia a estar portando el gafete. Si me toca portarlo, yo encantado. Pertenezco a esta institución y sería un honor”, mencionó el canterano rojinegro.

“Aún no hemos platicado con él, ha estado en rehabilitación, no hemos coincidido, pero no tarda en comentarlo”, siguió el “Macue”.

Luis Robles ha estado presente en cuatro de los siete cotejos que ha disputado Atlas en el Clausura 2017, tiene 175 minutos jugados. Aun y cuando parecía que sería titular haciendo mancuerna con Rafael Márquez en la media de contención, en el primer partido del certamen resultó expulsado ante Toluca. A partir de ahí el “Profe” Cruz lo relevó a la banca y lo mandaba al campo como cambio.

En el Clásico Tapatío entró para el segundo tiempo y para el cotejo frente a Cruz Azul fue titular los 90 minutos, cumpliendo con un trámite aceptable.

Pero Luis Enrique Robles no desconoce la capitanía, ya que en este mismo semestre ha portado el gafete en el torneo de Copa MX en los dos cotejos que ha disputado el equipo, ante Puebla y Mineros de Zacatecas, es por eso que no sería nada nuevo que el “Macue” sea el líder del equipo en el siguiente compromiso de Liga.

“Todos, somos un equipo. Algunos cuentan con liderazgo. Todos somos Atlas y de ahí partimos, del apoyo y la confianza que pudiéramos tener”, siguió el mediocampista rojinegro.

