No entiendo silbar a un jugador de tu equipo: Luis Enrique

El entrenador del Barça acepta críticas pero pide se deje tranquilos a los futbolistas

BARCELONA, ESPAÑA (19/FEB/2017).- El técnico del F.C. Barcelona, Luis Enrique, acepta las críticas y los silbidos en su contra por el mal funcionamiento de su equipo luego de la derrota en Champions contra el Paris Saint-Germain y el triunfo de último minuto sobre Leganés por dos a uno.

"(Los silbidos hacia él) Eso sí que los entiendo, después de la actuación en París. Acepto las críticas, pero los jugadores están en el campo y tienen que estar concentrados al 100 por 100", comentó el estratega.

Referente a la victoria sobre Leganés, el director técnico se mostró satisfecho con la actitud del equipo blaugrana, pero aún pesan los fantasmas de la derrota en la capital francesa.

La afición culé se ha encargado de buscar culpables dentro del bajón competitivo presentado por su equipo, y el portugués André Gomes se ha convertido en un blanco frecuente de las críticas, cosa que no le parece a Luis Enrique.

"No lo entiendo. No entiendo silbar a un jugador de tu equipo. No tiene sentido. Pero cada uno puede mostrar su disconformidad. Lo que ayuda es el apoyo de la afición, que lo he visto. Me fastidia en el caso de André", expresó.

Por último, el estratega confía en que el trabajo de sus pupilos mejore de cara al encuentro de la próxima semana contra el Atlético de Madrid el próximo domingo en el estadio Vicente Calderón