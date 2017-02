El punto no nos sabe a nada: Miguel Herrera

Tijuana deja ir una ventaja de tres goles y acaba empatando 3-3 ante Pumas

CIUDAD DE MÉXICO (19/FEB/2017).- El director técnico de Xolos de Tijuana, Miguel Herrera, se marchó molesto del encuentro de este día contra Pumas de la UNAM, luego de desaprovechar un 0-3 para acabar 3-3 y por el trabajo arbitral de Marco Ortiz.

"Me voy muy molesto, en 15 minutos regalamos el partido al rival", mencionó "Piojo" Herrera en conferencia de prensa, al término del compromiso de la jornada siete del Torneo Clausura 2017, celebrado en el estadio Olímpico Universitario.

Reconoció que en esta cancha y contra el rival auriazul la igualada no es mala, sin embargo, con la ventaja de tres goles el resultado acabó por ser malo. "Sacar un punto en CU no es malo, pero como fue el partido el punto no nos sabe a nada".

Manifestó que para quedarse con el triunfo a su escuadra le "faltó manejo de partido, en las llegadas que tuvimos al frente no fuimos contundentes, nos faltó manejar la pelota, no cometer los errores en la parte de atrás y eso hace que el rival nos empate".

"Nos vamos todos con sabor amargo, debíamos jugar mejor con el resultado y el tiempo".

Descartó que existieran culpables, "es un equipo desde el señor Jorge Alberto Hank (presidente y dueño) hasta los utileros, aquí no hay señalamientos, el equipo pierde completo".

Respecto a la labor del silbante central, Miguel Herrera se quejó de la falta de respeto de Marco Ortiz, quien quiso imponer su autoridad con gritos, sobre todo en una acción futbolera que involucró a su jugador Avilés Hurtado.

"De que pitó mal, pitó horrible. Hubo un choque y le gritó a Avilés que lo amenaza y luego me grita a mí. Mientras que dejemos que estos árbitros trabajen así no se van a hacer buenos".

Prosiguió: "En el futbol existen los choques. Hasta un jugador de Pumas se estaba doliendo y se pone como loco a gritarle a Avilés, fue jugada futbolera nadie le pidió que se parara el juego. Que no pida respeto si no nos respetan".