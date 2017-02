Respaldo internacional al Medio Maratón de Guadalajara

A la fondista colombiana Angie Orjuela le parecería justo que la Federación Internacional de Atletismo le otorgara la tarjeta de bronce al Medio Maratón de Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (19/FEB/2017).- Complacida después de correr por primera vez en la Perla Tapatía, la fondista colombiana Angie Orjuela aseguró que desde su perspectiva le parecería justo que la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, por su siglas en inglés) le otorgara la tarjeta de bronce al Medio Maratón de Guadalajara, distinción que colocaría a la justa atlética tapatía entre la élite de Centro y Sudamérica.

“Disfruté hasta del clima, la gente y todo fue muy agradable, estuvo muy bien. Disfruté la carrera porque he tenido un buen entrenamiento. Es la primera vez que vengo a Guadalajara y a mi parecer todo estuvo muy bien y sí se le puede dar el aval de bronce. La organización estuvo perfecta, la hidratación también. En el recorrido hubo uno que otro sube y baja, pero es muy bueno”, aseguró.

El comité organizador del evento, mismo que dirige Elena Aguilar, había reconocido días atrás que el interés del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (Comude) es catapultar el Medio Maratón de la ciudad hasta los primeros planos mundiales, por lo que la consecución de la tarjeta de bronce de la IAAF sería sólo el primer paso hacia la distinción de oro.

Fue la misma Elena Aguilar quien adelantó que será hasta finales de este 2017 cuando obtengan alguna respuesta por parte de la IAAF respecto a la tarjeta de bronce. En caso de que se obtenga la etiqueta, buscarían que en un lapso de cinco años les otorguen la distinción máxima.

Angie Orjuela, quien se colocó como la segunda mejor de la categoría de elite femenil en el 31 Medio Maratón de Guadalajara, es una fondista de reconocimiento internacional que el próximo mes estará compitiendo en el Maratón de Los Ángeles, en los Estados Unidos.

Con la vista en Juegos Centroamericanos

No conforme con ser el único mexicano que triunfó en las categorías estelares del 31 Medio Maratón de Guadalajara, Jesús Armando Torres adelantó que entre sus planes está seguirse preparando a consciencia, pues en 2018 quiere representar a México en maratón dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia.

Respecto a su estrategia utilizada en el 21K tapatío, donde siempre estuvo al acecho de los punteros, el guanajuatense aseguró que el keniano Julius Kipyego siempre fue su punto de referencia para saber qué paso llevar durante el recorrido.

“Mi meta son los Juegos Centroamericanos del próximo año, este año pienso todavía en correr medios maratones, porque pienso incursionar después en la prueba del maratón. En esta ocasión la estrategia fue seguir a Julius (Kipyego), yo sabía de su gran nivel y pensé que al pegarme detrás de él podría sacar ventaja. Los otros competidores difícilmente podrían soportar el ritmo ya que él es muy bueno.

“Este tercer lugar me deja muy satisfecho, muy motivado para próximos eventos, es algo muy motivante porque tenía tiempo que no lo hacía profesionalmente, volví a empezar a entrenar y se me han dado las cosas. Quiero seguir dando pelea”, compartió el corredor de Guanajuato.

Durante su participación en el 21K de Guadalajara, Armando Torres estuvo codo a codo con Julius Kipyego durante la mitad de la prueba. Después, a pesar de ser superado, pudo conseguir el tercer lugar y consolidarse como el mejor corredor nacional de esta edición.

SABER MÁS

Uno de los requisitos de la IAFF para otorgar la distinción de bronce al 21K de GDL, es el aumentar el número de atletas ranqueados que participan.

