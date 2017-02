Leones Negros merecía el triunfo, asegura Joel Sánchez

Destaca el segundo tiempo que ofrece el equipo en el empate sin goles ante Atlante

GUADALAJARA, JALISCO (19/FEB/2017).- Tras haber empatado sin anotaciones ante el equipo del Atlante en la jornada 9 del Clausura 2017, el director técnico de los Leones Negros de la UdeG, Joel “Tiburón” Sánchez, mencionó que el conjunto universitario merecía la victoria en este encuentro, aunque se dijo tranquilo por el accionar de su equipo, mismo que no ha conocido la derrota en calidad de local.

“El segundo tiempo me gustó mucho más, el primero fuimos muy imprecisos. El segundo tiempo se vio la cara que ha caracterizado a nuestro equipo, desgraciadamente no pudimos abrir el marcador, su portero fue la figura y no apareció esa dosis de certeza que habíamos tenido en los partidos anteriores. Esperemos que el equipo siga con la buena racha”.

Asimismo, el estratega de los melenudos agregó que deberá seguir trabajando para encontrar el funcionamiento óptimo se su plantel en una semana en la que visitará el próximo viernes al conjunto de los Venados de Mérida.

“Sí, por lo que se vio en el segundo tiempo. El equipo fue mucho más claro, mucho más insistente en campo rival, te quedas con el sentir de que merecíamos un poco más, pero ahora nos queda preparar el partido contra Mérida el próximo viernes. La semana será corta para trabajar y debemos mejorar en muchos aspectos”, concluyó.

PARA SABER

Por primera vez en el torneo, el equipo de la UdeG utilizó a siete jugadores surgidos de su cantera y únicamente a dos elementos extranjeros.

EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO