Fernando Valenzuela lidera inversionistas que compran Tigres de Cancún

El 'Toro', figura histórica del beisbol, mantendrá al equipo en la entidad

CIUDAD DE MÉXICO (19/FEB/2017).- El mexicano Fernando Valenzuela, ex lanzador de Grandes Ligas de 1980 a 1997, encabeza al grupo de inversionista que compró la franquicia y el nombre de los Tigres de Cancún, el cual se mantendrá en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El dueño del equipo, el empresario Carlos Peralta anunció hace dos semanas la separación del equipo de la LMB y la venta de la franquicia luego de que ésta aceptará que los equipos contrataran a jugadores naturalizados mexicanos sin límite.

"Ante la oportunidad e interés de un grupo de inversionistas con probada calidad moral, amor por el béisbol y un plan de desarrollo futuro para el equipo en la plaza de Cancún, después de meditarlo detenidamente, he tomado la decisión de vender el equipo y el nombre de Tigres", dijo Peralta este día en conferencia de prensa en el balneario de Cancún, Caribe mexicano.

Explicó que aceptó el acuerdo para que el los inversionistas "conserven la franquicia, con todo el arraigo, historia y tradición del equipo".

Peralta precisó que el equipo permanecerá en la entidad luego de un "acuerdo comercial" alcanzado con el grupo de inversionistas locales liderado por Valenzuela, quien destacó con los Dodgers de Los Ángeles entre 1980 y 1990.

El ahora ex dueño del segundo equipo con más títulos en el beisbol mexicano, con 12, comentó que fue "sensible a las múltiples muestras y expresiones que he recibido de la afición, manifestando su temor de que la gran tradición y el legado de Tigres desaparezca".

Recordó que hace unos días tomó "la difícil decisión de solicitar la separación de nuestro equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, en virtud de una serie de disposiciones que, consideramos, afectan de manera muy importante el desarrollo del béisbol mexicano".

Valenzuela, quien ganó los Premios de Novato del Años y el Cy Young en 1981, fue el encargado de presentarse ante la prensa junto con Peralta.