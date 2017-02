'Chiquis' García no culpa al arbitraje por derrota en el Clásico

El auxiliar técnico de La Volpe asegura que a las Águilas les faltó posesión del balón

GUADALAJARA, JALISCO (19/FEB/2017).- El trabajo de Luis Enrique Santander, árbitro del encuentro entre Chivas y América, no dejó contento a más de alguno, aunque para Rafael "Chiquis" García, auxiliar técnico del estratega americanista Ricardo Antonio La Volpe, el trabajo del silbante no fue la causa de la derrota del equipo capitalino en el Estadio Chivas.

"Yo creo que eso se analiza en el vídeo con calma, es muy fácil escudarse en el arbitraje, pero pienso que el equipo debe mejorar. Hay muchas cosas bastante claras, no tuvimos la pretemporada adecuada, hemos venido con mucho trajín, los jugadores han tenido demasiados partidos. En estos momentos, cuando la situación de los resultados no se da, es cuando debemos ser inteligentes, los jugadores se entregan, se matan al máximo, en actitud son excelentes y espero que no tarden en llegar los buenos resultados".

El auxiliar azulcrema indicó que la causa de la derrota del equipo de Coapa fue la falta de posesión del balón y la desesperación causada por la manera en que jugó el conjunto rojiblanco.

"Los primeros 20 minutos comenzamos un poco desesperados, no tuvimos la posesión de balón que el equipo había demostrado en otros encuentros, les cedimos la iniciativa, jugamos mucho al pelotazo y fue hasta que recibimos el gol, cuando el equipo mejoró bastante. La expulsión nos complicó mucho, sabemos que Chivas tiene demasiada dinámica, tratamos de contrarrestarlos, pero al final fue la posesión del balón la que nos afectó".

Asimismo, García se dijo tranquilo, pero consciente de que la actual dirección técnica pudiera ser cesada por falta de resultados, aunque se dijo esperanzado con que el América repita lo ocurrido el torneo pasado, cuando enmendaron el camino y se quedaron cerca de ganar su campeonato número 13.

"Nosotros estamos para trabajar, esas son decisiones que toma la directiva y queremos que pase lo del torneo pasado, llegamos en mal momento y nos quedamos cerca del campeonato. En los últimos días Peláez ha salido a darnos el apoyo, pero entendemos que esto es de resultados".

EL INFORMADOR / Felipe Romero