A La Volpe nadie le hace caso en América

No puede con América, la impotencia lo hace entrar al para patear a 'Chapo' Sánchez

GUADALAJARA, JALISCO (18/FEB/2017).- Hasta el minuto 24, Ricardo La Volpe no se había sentado en su banca, caminaba desesperado por el área técnica. Volteaba a ver a su asistente “Chiquis” García, para darle la queja que nadie en el campo le estaba haciendo caso. Daba indicaciones, levantaba las manos, gritaba, pero ninguno de sus muchachos le daba bola. Chivas se llevó el Clásico 1-0.

Y es que desde el arranque el técnico solicitaba que sus jugadores salieron tocando, que no brincaran líneas, pero Marchesín y los zagueros, en la primera oportunidad pegaban pelotazo buscando que Arroyo, Ibarra, Peralta o Da Silva, lograran quedarse con el esférico, pero todo les rebotaba.

Llegó el 28', Pulido generó penal tras falta de Aguilar, quien llegó tarde a la jugada. De inmediato La Volpe fue a la banca, se dirigió a su asistente para darle de nueva cuenta la queja, que nadie le hacia caso.

Zaldívar marcó de penal. La Volpe se quedó observando a sus pupilos, no gritó nada, no levantó la mano buscando hablarle a alguien, se le perdió la mirada en la tribuna y luego prefierió mirar al césped.

Al 32', La Volpe se llevó la mano a la frente, en reproche de una sanción del árbitro Enrique Santander. Aprovechó una pausa para darle indicaciones a Da Silva, quien de inmediato fue con Peralta para darle el mensaje, aunque futbolísticamente no se vio ningún cambio en el accionar del equipo.

En su banca sí le hacen caso: al 36' dio indicaciones para que aceleraran el calentamiento, ya que no le estaba gustando el accionar de los suyos. Reclamó una acción al 43', pero el cuarto oficial Alfredo Peñaloza tampoco le hizo caso.

La Volpe al 45' por fin encontró a alguien que le hiciera caso: Santander, el nazareno observó que el técnico del América reprobó una marcación que realizó y entró en dialogo con él, pero para decirle que se calmara.

En el segundo tiempo fue la misma película, nadie le hacia caso al argentino. “Chiquis” García era su paño de lágrimas, le daba la queja de los desaires de sus jugadores y cuando se llegó la expulsión de Samudio, el coraje se apoderó del “Bigotón”.

Llegó el 75', “Chapo” Sánchez intentó rescatar sobre la línea una pelota cerca de la banca americanista, cuando pasaba frente al técnico, éste ya había dado dos pasos adentro de la cancha y le metió el pie al jugador del Guadalajara, quien cayó al césped.

La acción fue el fiel reflejo de la desesperación. El técnico no puede con el paquete americanista y sus jugadores no le hacen caso, ni lo voltean a ver a la banca. El central Santander, quien traía un carnaval en sus marcaciones, en ésta no titubeo, expulsó al técnico pampero y su equipo jugó como inició, haciendo lo que quería con la diferencia que ya no tenía al “Bigotón” de incómodo en la banca.

A La Volpe las únicas dos veces que le hicieron caso en el Clásico nacional, una fue para regañarlo y la otra, para expulsarlo, en ambas fue el central Luis Enrique Santander. América dio pena, terminó sin fondo físico, sin idea futbolística y pegando patadas al por mayor, ante la complacencia del “Tribilín” Santander, quien marcó a lo loco.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ