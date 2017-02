Seis años sin vencer al América

En la casa del Rebaño a las Águilas les va bien. Oswaldo Alanís descarta que se vaya a dar una goleada

GUADALAJARA, JALISCO (18/FEB/2017).- La última ocasión que el Guadalajara derrotó al América en su casa fue en Clausura 2011, el 10 abril con marcador 3-0, con anotaciones de Erick Torres y dos de Marco Fabián; desde entonces, el Águila siempre vuela alto en tierras tapatías, mínimo saca un empate y Oswaldo Alanís aseguró que están listos para romper esa jettatura.

“Debemos hacer un buen papel, salir a mejorar la versión de lo que hemos venido haciendo, que sigamos en ascenso y mejoría. Llegamos con muchas ganas de hacer las cosas. El tema de favoritismo en el futbol no aplica y lo hemos visto partido a partido en el futbol europeo, lo vimos con el Barcelona ante un resultado que no se esperaba tanto”.

América llega mal a este duelo, metido en una crisis futbolística que tiene al técnico Ricardo La Volpe en la cuerda floja, pero no se confía el central de Chivas, porque en un Clásico Nacional los números no juegan.

“Independientemente de cómo venga un equipo u otro, este encuentro no se debe basar en las expectativas, sino a lo que se juega, así que tendremos que pensar en ganar los tres puntos. Chivas está concentrado en lo que le corresponde, Chivas buscará lo suyo”.

Alanís dejó de lado el tema de una posible revancha porque los han dejado fuera en las últimas dos series de Cuartos de Final, simplemente buscan la victoria pensando en regresarle respeto a su estadio y que su gente lo disfrute.

“Siempre un partido de estos será especial. Más que cuentas pendientes, trabajamos para ganarles, pero no tanto por una revancha, sino que debemos ganar siempre que nos enfrentemos. Los goles que nos han hecho han sido de esa manera, pero hemos trabajado en ello, para que ya no se den problemas por arriba”.

En América se habla mucho de crisis, pero Alanís no se engancha en esto, descarta que se dé una goleada en la casa rojiblanca.

“El futbol es tan incierto que no se puede definir así, no puedo decir que habrá goleada, nosotros jugamos para la afición y queremos que se vea un buen espectáculo. Es importante, estamos trabajando fuerte, dejaremos todo en la cancha, en casa no nos ha ido de la mejor manera ante América, pero estamos trabajando para revertir”.

Shayne Skov verá hoy a sus Chivas

Con un entrenamiento en Verde Valle, el Guadalajara cerró su preparación para enfrentar al América, en cotejo correspondiente a la Fecha 7 del Clausura 2017 y finalmente Carlos Fierro, quien no terminó el encuentro ante Venados a media semana, en la Copa MX, pudo recuperarse y está listo para lo que disponga el entrenador.

El técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, determinó incluir en su lista de concentrados a Carlos Cisneros, quien se viene recuperando de una lesión, pero el pastor lo lleva al hotel de concentración para que no se caiga en el ánimo.

En el entrenamiento a puerta cerrada que realizó el Rebaño, tuvieron un invitado especial. Se trata de Shayne Skov, linebacker de los 49ers de San Francisco de la NFL, quien recibirá antes del duelo ante el América, un reconocimiento por parte de la dirigencia tapatía.

El linebacker dijo estar contento con la distinción que le hará la directiva que encabeza el dueño Jorge Vergara: “Es increíble estar en Guadalajara, le agradezco el apoyo a Chivas, así como el reconocimiento de la afición y apoyo”.

Skov vivió hace años en Guadalajara, incluso jugó con los Carneros y de ahí su afición por el equipo Chivas.

