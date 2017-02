¿La casa gana?

Este encuentro podría marcar la continuidad de Ricardo La Volpe con las Águilas

GUADALAJARA, JALISCO (18/FEB/2017).- El partido que mueve multitudes ha llegado. Esta noche en el Estadio Chivas se medirán Guadalajara y América, siendo los tapatíos quienes portan ahora con la etiqueta de favoritos, lo cual no agrada al interior del Rebaño, ya que aseguran que en un Clásico Nacional no importan los números con los cuales se presentan.

Los números son fríos, ponen a Chivas como candidato para llevarse el duelo, pues hay diferencias muy marcadas. Los tapatíos tienen un mejor entendimiento futbolístico, rendimiento individual y tiene claro el sistema de juego, lo cual no ha mostrado América, equipo que utiliza mucho brincar líneas para llegar al arco rival.

El técnico del América, Ricardo La Volpe, tiene claro que no le puede jugar de poder a poder a Chivas, porque el pastor Matías Almeyda ha utilizado como principal arma desde que llegó al redil, la velocidad, dinámica por las bandas y están perfeccionando el vincular la precisión con velocidad al ataque.

En ritmo, América no le aguantaría a Chivas. Así que buscará tener la posesión de balón para imponer condiciones. Sería ir directo al suicidio intentar competir en dinámica ante el Rebaño, pese a que el promedio de edad no dista mucho entre uno y otro equipo. La plantilla de las Águilas ronda los 27 años, mientras que el Guadalajara está en 26.

El Rebaño está con 11 unidades, producto de tres encuentros ganados, dos empatados y un perdido. A la ofensiva, los del “Pelado” han logrado ocho tantos y defensivamente suman seis aceptados, para una diferencia de más dos.

América tiene siete unidades sumadas, producto de dos encuentros ganados, uno igualado y tres perdidos, han marcado seis tantos y recibido ocho, para una diferencia de menos dos tantos. Tiene problemas para generar ofensivas y Oribe Peralta no ha estado fino.

Las bajas

Por América, Bruno Valdés, Renato Ibarra y Cecilio Domínguez están fuera para este duelo, siendo Domínguez la baja más sensible, ya que por sus pies pasa 80% de las jugadas a la ofensiva y sin él, sufrirá mucho el equipo de La Volpe.

Por el Guadalajara no se reportan lesionados, el único caso es el de Carlos Cisneros, quien no ha podido jugar un solo minuto en el campeonato por un problema de retardo en la consolidación de fractura por estrés en la tibia izquierda. Este torneo está fuera, porque físicamente ya no le daría para estar en Liguilla, en caso de que lograra solucionar su problema.

Encuentro que marca

Almeyda ha mencionado que el Clásico no es determinante para ganar algo, porque le quedan muchas fechas al campeonato, pero sí reitera que estos duelos quedan en la historia y marcan a quienes lo juegan.

Tomando en cuenta la marcha de uno y otro equipo, los más afectados en caso de una derrota serían América y La Volpe, porque marcaría la continuidad del estratega pampero. Las Águilas están en una crisis de resultados, y del otro lado de la moneda, en caso de un triunfo, sería una catapulta para que Chivas se encamine a la Liguilla.

JUGADORES

CHIVAS

PORTERO

Rodolfo Cota

Atajadas: 23

Goles recibidos: 6, recibe un tanto cada 94 minutos

Kilómetros recorridos en el torneo: 25.4 y 2.7 por partido

DEFENSA

Jair Pereira

Pases completos: 161

Faltas cometidas: 5

Kilómetros recorridos en el torneo: 43.6 y 8.7 por partido

MEDIO

Orbelín Pineda

Faltas cometidas: 11

Kilómetros recorridos en el torneo: 62.5 y 11 por partido

Pases precisos: 223

Asistencias: 1

Goles: 1

DELANTERO

Ángel Zaldívar

Kilómetros recorridos en el torneo: 52.2 y 10.6 por partido

Goles anotados: 1

Asistencias: 1

Remates a gol: 2

AMÉRICA

PORTERO

Agustín Marchesín

Atajadas: 19

Goles recibidos: 8, recibe un tanto cada 70 minutos

Kilómetros recorridos en el torneo: 23.1 y 3.9 por partido

DEFENSA

Pablo Aguilar

Pases completos: 242

Faltas cometidas: 3

Kilómetros en el torneo: 52.3 y 8.7 por partido

MEDIO

William da Silva

Faltas cometidas: 6

Kilómetros en el torneo: 54.7 y 9.4 por partido

Pases precisos: 157

Asistencias: 0

Goles: 0

DELANTERO

Oribe Peralta

Kilómetros recorridos en el torneo: 46.9 y 8.9 por partido

Goles anotados: 1

Asistencia: 0

Remates a gol: 3