Juan Carlos Osorio viaja a Europa; visita a mexicanos

El técnico de la Selección Mexicana no descarta su participación en próximos juegos

CIUDAD DE MÉXICO (17/FEB/2017).- Pese a que defensa Carlos Salcedo y centrocampista Marco Fabián de la Mora han tenido poca actividad en sus respectivos equipos, el técnico de la Selección Nacional de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, negó que estén descartados para para las próximas convocatorias.

"Creo que uno de los objetivos que logramos con la manera de las convocatorias es generar entre todos los jugadores esa competencia sana interna, todos saben que están siendo considerados", manifestó.

Añadió que es muy importante que los jugadores estén participando en sus clubes, además que tengan buena salud, pero sobre todo que estén en un buen nivel, para que a partir de ahí tome sus decisiones.

En los casos de Salcedo y Marco Fabián señaló que ninguno está descartado, "vamos a asistir el día del partido contra Torino el lunes 27 y ojalá que participe (Carlos) y si no reitero saber concretamente por qué no".

Explicó que la falta de presencia en la cancha del ex jugador de Chivas desde hace dos meses, pueda ser no en el aspecto deportivo. "En el futbol profesional hay cláusulas del contrato y otras cosas que uno no conoce, pero hay que establecer esa conversación, verlo y saber sí está entrenando".

En el caso de Marco Fabián señaló que platicó con el vía telefónica y se encuentra contento y optimista, "la convocatoria no pasa estrictamente por lo deportivo, que estén jugando o no, que haya una razón verdadera para debatir y por lo menos que estén entrenando".

Indicó que no sólo le preocupa la salud de Marco, sino también la de Miguel Layún.

Desestimó que este viaje que realizará no terminará por definir la lista de elementos que considerará para Rusia 2017, pero sin duda será de gran ayuda para los compromisos inmediatos.

"Todavía queda tiempo, pero sí pensamos que será muy importante para saber si podemos contar con todos, para esos dos juegos tan importantes para México, me refiero a los de Costa Rica y Trinidad y Tobago (del hexagonal final de la Concacaf", sentenció.

Juan Carlos Osorio y Santiago Baños, director deportivo de Selecciones Nacionales, viajaron este viernes a Madrid donde comenzarán su gira por Europa para visitar a los mexicanos que militan en el "Viejo Continente".