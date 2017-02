Chivas desdeñan el Clásico y al América

Alan Pulido y Rodolfo Pizarro ven el enfrentamiento de mañana como un cotejo más del Clausura 2017

GUADALAJARA, JALISCO (17/FEB/2017).- Las Águilas salen como víctimas para enfrentar al Guadalajara mañana. Los números marcan superiores a los tapatíos, quienes tienen varias cosas a favor, como vivir un buen momento en lo anímico tras ganar el Clásico Tapatío y desarrollar una forma de juego clara a diferencia del América, ventajas importantes que provocan a Alan Pulido y Rodolfo Pizarro a ver el Clásico Nacional de manera fría.

“Un partido más en el sentido de que se juegan únicamente tres puntos, no hay nada más allá y sí, tengo el deseo de ganar este encuentro para regalarle a la afición una alegría.

Estamos en nuestra casa, con nuestra gente y se merecen un triunfo. Ya es momento”.

Pulido mencionó que no ve más allá de tres puntos en el Clásico porque él siempre sale a dejar todo en el campo y entre algunos aspectos importantes que destaca, está la trascendencia que tiene el duelo.

“Es que siempre juego cada encuentro para ganar, he sido así siempre y en este tipo de encuentros para mí no existe la posibilidad de perder, debemos salir con todo. Son lindos este tipo de encuentros, se juega para ganar y no existe por la mente el perder, hay que explotar al máximo las cualidades de cada quien. Este partido es nacional e internacional, tiene más proyección y se debe disfrutar mucho”.

Rodolfo Pizarro coincide con Pulido, al considerar que el cotejo ante el América es un encuentro más porque da tres puntos, es importante ganarlo para seguir en los primeros lugares de la tabla general, pero en caso de una derrota no se define absolutamente nada.

“La afición se mete muchísimo en el Clásico, se levanta mucha expectativa en todos los aspectos, pero no dejan de ser sólo tres puntos. Creo que es importante, todos los ojos están puestos, me siento ilusionado por sacar la victoria y que la gente disfrute este encuentro. Aquí en casa, la obligación es salir con los tres puntos, tenemos a nuestra gente con nosotros y saldremos con todo”.

Pulido no se desespera por no anotar

En el arranque del torneo el cuerpo técnico y el propio Pulido se habían puesto como meta estar peleando en la Liga con los mejores delanteros, pero hasta el momento no ha marcado como quisiera y reconoce estar bajo en productividad.

“No soy egoísta, si al final un compañero está mejor posicionado le daré el balón para que marque, eso es lo de menos porque ayuda al equipo; obtenemos la victoria y es de conjunto, no de individualidades. Es difícil para el delantero, quiero hacer goles, cuando me toque los festejo y cuando no, le daré pases a mis compañeros y sí creo que debería llevar dos goles más”.

El “9” rojiblanco señaló que cuando estaba en Europa, el América lo buscó para que jugara con ellos, pero por una situación y otra, no hubo arreglo. Una vez que ha probado lo que es Chivas, aseguró que no jugaría con las Águilas, ya que la gente rojiblanca se ganó su cariño.

Se quitan etiqueta de favoritos

La etiqueta no les gusta, por eso Chivas se fue por la fácil. No se consideran favoritos para ganar el Clásico Nacional ante el América, así lo precisó Alan Pulido, quien por su experiencia en Clásicos regios jugados, los números en estos encuentros quedan fuera y muchas veces el favorito resulta al final ser la víctima.

“En este tipo de partidos siento que no hay favoritos, ni uno ni otro. Igual cuando estaba en Monterrey con Tigres, tampoco había favorito porque está claro, que no importa cómo llegan, lo que sí, aquel que esté mejor concentrado se lleva el encuentro”.

Pulido manifestó que cuando los equipos llegan arrastrando momentos difíciles por diferentes circunstancias, este encuentro lo toman como un antes y un después en caso de un triunfo, ya que la confianza regresa, así como un mejor ambiente que ayuda a que todo camine mejor.

“Los Clásicos se viven diferentes, la crisis no te deja a veces ver algunas cosas, pero en estos encuentros se quieren ganar, así que la intensidad es diferente, la emoción y aquí no hay un favorito. No hay favoritos en estos cotejos”.

América anda mal, Pulido es de los que piensa que se les debe de dar un empujón más propinándoles otra derrota, porque como dijo el técnico Matías Almeyda, si bien el Clásico no define nada, queda para siempre guardado en la historia. “No me interesa cómo les vaya, de hecho me concentro en lo mío que es marcar gol”.

PARA SABER

Solitaria victoria

La primera y única victoria de Chivas en su estadio frente al América, se registró el 10 de abril en la Jornada 13 del Clausura 2011, por marcador 3-0.

Oribe Peralta busca reencontrarse con el gol ante el Rebaño

CIUDAD DE MÉXICO.- El delantero Oribe Peralta admitió que atraviesa por el peor momento desde que llegó al América, pero el capitán de las Águilas confía en despertar de su letargo mañana para darle un triunfo a su equipo ante Chivas, en el Clásico Nacional.

Peralta, de 33 años, ha errado claras oportunidades frente al arco y apenas suma un gol en seis fechas del Clausura 2017. Su mal momento ha incidido en que América esté pasando por su peor inicio de torneo desde el Clausura 2011.

“Me siento bien, pero sí un poco a disgusto con las oportunidades que he fallado”, dijo Peralta. “Pero a final de cuentas la vida es así, todos nos equivocamos en algún momento. Lo importante es salir adelante, estoy consciente y ocupado por ayudar a mis compañeros el fin de semana”.