Alan Pulido estuvo cerca de ser americanista

Los azulcremas se acercaron a él cuando jugaba en Europa

GUADALAJARA, JALISCO (16/FEB/2017).- Cuando estaba en Europa, Alan Pulido recibió una invitación del América para engrosar sus filas en el primer equipo, pero por diferentes situaciones no se dio su contratación con el equipo de Coapa, la cual reconoce si llegó a seducirlo.

“Cuando estaba en Europa me buscó. No se llegó a ningún acuerdo y al final ahí quedó. Antes yo pasaba por un momento en que quería jugar, quería tener minutos y el equipo que me abriera las puertas tendría que aprovecharla. Ahora estoy en Chivas y defiendo estos colores, hubo dificultades y no se llegó a concretar”.

El centro delantero del Guadalajara reconoce que ya estando en Chivas, probando el cariño de la gente, difícilmente aceptaría algún día ir al América.

“Ya jugando en Chivas, es difícil pero en el futbol no se sabe. Se han dado que jugadores que están en un equipo, con el paso del tiempo se van a otro y luego son pretendidos, así que es algo muy difícil en todos los aspectos porque la gente me recibió muy bien, la gente me quiere y trato de defender los colores al máximo”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ