Son solamente tres puntos: Rodolfo Pizarro

Afirma que jugará el Clásico con la misma entrega que ofrece en todos los partidos

GUADALAJARA, JALISCO (16/FEB/2017).- Todo lo que genera Chivas, es algo que poco a poco está aprendiendo a comprender Rodolfo Pizarro, quien no tuvo empacho ninguno en señalar que este encuentro no puede calificarse a Chivas como el favorito para llevarse el triunfo, ya que no hay equipo fácil, aunque no ve algo especial enfrentar al América.

“La afición se mete muchísimo en el Clásico, se levanta mucha expectativa en todos los aspectos, pero no dejan de ser sólo tres puntos”, refirió Pizarro, quien tras jugarse el Clásico, seguramente entenderá lo que genera este encuentro entre los seguidores de ambos bandos.

Pizarro consideró que es un partido más enfrentar al América, porque siempre sale convencido de la obligación que tiene de dar el máximo en cada pelota, ya que siempre juega con el orgullo por delante, entregando el corazón.

“Creo que es importante, todos los ojos está puestos (en el partido), me siento ilusionado por sacar la victoria y que la gente disfrute este encuentro. Aquí en casa, la obligación es salir con los tres puntos, tenemos a nuestra gente con nosotros y saldremos con todo”.

Al América jamás se le debe de dar por muerto por ningún motivo, ya que los equipos grandes se levantan en cualquier momento y aunque se habla de varios lesionados en el Águila, Pizarro dice que eso no es ninguna ventaja para el chiverío.

“Considero que pasa más por situaciones, algunos aspectos que se dan durante los partidos y tienen un plantel vasto para suplir las ausencias que se les puedan presentar. Estoy seguro que será un encuentro muy disputado, pero salimos con mucho compromiso para ganar”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ