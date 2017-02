Para Matías Almeyda el Clásico es un show

El entrenador se desentiende de polémicas; sólo piensa en jugar futbol

GUADALAJARA, JALISCO (16/FEB/2017).- Para Matías Almeyda jugar contra Venados de Yucatán de la División de Ascenso, o contra América es igual: ambos equipos merecen respeto y deben ser enfrentados con profesionalismo. El resto es ruido, estática.

"Para mí el haber jugado el partido de ayer (ante Venados) requería preparación y el Clásico es lo mismo; la diferencia es que son partidos que marcan historia", comenta.

Chivas piensa en preparar el partido contra América y se desentiende del resto. "Son los dos equipos más grandes de México", dice Almeyda en entrevista con Radio Marca Claro, "Siempre se crea este show que hacen las personas que viven un poco de esto".

"Nunca mis jugadores salen confiados porque respetamos a cualquier rival y el futbol se trata de 11 contra 11", afirma el entrenador antes de enfrentar a unas Águilas, que llegan en crisis al Clásico."Nosotros estamos convencidos de lo que queremos e intentaremos imponer nuestro juego; en un Clásico nadie es favorito".

Vencer al América significaría cimbrar el suelo bajo los pies del técnico azulcrema, Ricardo Lavolpe y agudizar la crisis del histórico rival, pero no son argumentos que el estratega argentino tenga en mente. "Nosotros somos de respetar, de no hablar antes", dice.

El "Pelado" tampoco expresa su opinión acerca de la guerra de declaraciones entre Ricardo Peláez, el Presidente Deportivo de América, y José Luis Higuera, el Presidente Ejecutivo del Grupo Omnilife Chivas. "Yo estoy al margen de eso, no me interesa para nada", dice.

Y aún así queda claro que en el fondo para el "Pelado" los Clásicos no son partidos comunes ante rivales de todos los días. Cuando se le pregunta cual opción eligiría si lo forzaran a elegir entre jugar en Boca Juniors o en América, el Pelado responde sonriendo, "Creo que me lesionaría y no jugaría en ninguno de los dos".