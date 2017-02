No hay cosas personales con Peláez: José Luis Higuera

Rompe el silencio y afirma ser empático con el mal momento del América

GUADALAJARA, JALISCO (15/FEB/2017).- El Presidente Ejecutivo del Grupo Omnilife Chivas, José Luis Higuera, rompió el silencio que se autoimpuso al inicio del torneo y habló acerca del Clásico Nacional a jugarse el próximo sábado.

El directivo negó que exista resentimiento de su parte hacia el Presidente Deportivo del América, Ricardo Peláez. El año pasado ambos directivos se enfrascaron en una lucha de declaraciones que culminó con Peláez llamando "pelagatos" a Higuera.

"Nunca hemos tenido la oportunidad de cruzar palabra", afirma el dirigente Chiva en entrevista con Radio Marca Claro. "Creo que una vez nos saludamos en un Clásico. Nos saludamos muy bien, se me hace una persona educada. Nos saludamos, pero no creo haber tenido cuatro palabras hiladas en una conversación; no hemos tenido la oportunidad".

Aunque reveló que no estará presente durante el partido del sábado, Higuera no duda en afirmar que le daría la mano Peláez si lo encontrara en persona."Por supuesto. Para mí no hay cosas personales. Me parece un tipo ganador, un tipo que ha hecho mucho por el futbol mexicano desde sus inicios como futbolista"

Aunque equipo azulcrema pasa por un momento deportivo difícil, con dos victorias, tres derrotas y un empate en el Clausura 2017, Higuera no habla con ironía de las dificultades que enfrenta Peláez. "Soy empático porque cuando llegué me vi en situaciones complejas como cuando no te va bien, cuando tienes presión. Soy empático, le deseo lo mejor", afirma.

El Deportivo Guadalajara recibirá al América el próximo sábado a las 21:06 en la séptima fecha del Clausura 2017.