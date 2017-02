'Macue' se perfila para la central rojinegra

El jugador tomaría el puesto en la defensa, ante bajas de lesionados y una suspensión

GUADALAJARA, JALISCO (15/FEB/2017).- Ante la suspensión de un partido de Daniel Arreola, y ante las lesiones de Rafael Márquez y Stiven Barreiro, todo parece indicar que el elegido por el ''Profe'' José Guadalupe Cruz, director técnico del Atlas, será Luis Enrique ''Macue'' Robles para jugar como defensa central ante Cruz Azul el próximo sábado en el estadio Azul.

El ''Macue'' no desconoce la posición y pese a su baja estatura, es un central de garra, de marca y con buena ubicación, es por eso que cuenta con la confianza de su entrenador, más allá de Gaddi Aguirre, quien no ha tenido las oportunidades que el ''Profe'' podría darle, toda vez que fue titular en el primer compromiso del torneo ante Toluca y en aquel entonces Atlas se llevó una goleada en contra.

''Con Arreola ya teníamos cinco partidos juntos, ya no estábamos entendiendo de maravilla, en lo personal me siento un poco mal por no tenerlo, pero creo que es una buena oportunidad para otro compañero, no sé a quién vaya a utilizar el profesor, no sé ni siquiera el parado que vaya a utilizar, esa parte la decidirá él, sea cual sea hay que entregarnos al máximo'', dijo Leiton Jiménez.

''Ahorita tenemos pocas opciones de compañeros que son centrales, hay otro que son plurifuncionales, el caso del Macue, que no es un central, pero lo hace bien ahí, es el mismo caso de Arreola'', siguió el zaguero central colombiano.

Por otro lado, este miércoles, el capitán Rafael Márquez ingresó a la cancha por primera vez desde que se lesionó jugando con la Selección la semana pasada, realizó trote ligero alrededor de la cancha de entrenamiento en La Madriguera, esto como parte de su rehabilitación por el problema muscular que padece.

Márquez está descartado para jugar frente a La Máquina y es algo que le afectará al Atlas, ya que a palabras de Leiton Jiménez, sí hace falta en la cancha, por su liderazgo y calidad.

''Rafa es un jugador importantísimo para nosotros, siempre está organizando al equipo, da los tiempos al equipo, al parecer sí hace falta, pero bueno, ya es cosa del pasado y ahora a pensar en lo que hay'', afirmó Leiton.



EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES