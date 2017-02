A México le faltan ganas de ser ganador: Fabio Capello

El entrenador italiano afirma que el principal problema del Tri es mental

GUADALAJARA, JALISCO (15/FEB/2017).- El entrenador italiano Fabio Capello dio su parecer acerca de la Selección Mexicana y no tiene dudas: el principal obstáculo que impide que el Tri trascienda es mental.

"México tiene un buen equipo, buena calidad técnica, pero me parece que a veces le falta un poco de ganas; ganas de ser un equipo ganador. Le falta un poco de eso", afirmó el director técnico en entrevista con la cadena ESPN..

Capello, de 70 años, es recordado por haber dirigido a algunos de los más grandes equipos de Europa, como la Juventus, el Milan y el Real Madrid. Sus últimos cargos como entrenador lo pusieron a la cabeza de la Selección de Inglaterra entre 2008 y 2011 y de la Selección de Rusia entre 2011 y 2015.

Capello habló además del papel que jugó en la llegada de Javier "Chicharito" Hernández al Manchester United. Para que un extranjero pueda jugar en la Premier League, debe cumplir con algunos requerimientos, entre ellos un cierto número de partidos con su Selección. "Chicharito" no contaba con el número de partidos suficientes, pero Capello, como director técnico de la Selección de inglaterra, tenía el poder de abrirle las puertas de Inglaterra al Méxicano.

"Me llama Sir Alex Ferguson (director técnico del Manchester United) y me dice, "Fabio, hay que fichar al 'Chicharito' Hernández". Él no podía jugar en Inglaterra porque no tenía bastantes partidos con la Selección Mexicana; necesitaba el 'okay' del entrenador de la Selección y yo puse la firma para que 'Chicharito' pudiera jugar en Inglaterra", revela Capello.