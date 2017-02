Cruz Azul descarta crisis

El defensa Omar Mendoza acepta preocupación ante la situación que se vive en el torneo

CIUDAD DE MÉXICO (14/FEB/2017).- El defensa Omar Mendoza descartó que Cruz Azul esté en crisis, pero aceptó que es preocupante la situación que vive en el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, donde lleva apenas un triunfo y suma tres empates y dos derrotas, para seis puntos.

"No (estamos) en crisis, (si no ganamos mañana) es preocupante, porque Cruz Azul es un equipo grande y lo tiene que demostrar partido a partido. No se nos han dado los resultados y ahí hemos quedado a deber, entonces, afinar los detalles que nos han fallado, porque hemos estado bien, pero son factores que nos han costado".

En rueda de prensa previo a la práctica de este día, antes de viajar a Oaxaca, para su duelo decisivo en la Copa MX ante Alebrijes, consideró que por esos detallitos, que les han hecho perder puntos, el futbol ha sido, si no injusto, sí duro, porque han sido superiores al rival.

"Creo que ningún equipo ha pasado por arriba de nosotros, siempre hemos tenido el control de los juegos, hemos estado encima, aún con el marcador a favor buscamos ir por el siguiente (gol) y por unos detallitos se nos viene el empate o el resultado en contra, y por ello sí ha sido duro el futbol con nosotros", consideró.

Señaló que mientras la directiva, que encabeza Guillermo Álvarez Cuevas, les ha manifestado su apoyo, pese al paso que llevan en la Liga MX, hay conciencia que el equipo le ha quedado ha deber en cuanto a resultados, por lo cual tienen que trabajar más para revertir esta situación.

"Nos da mucho gusto que él (Guillermo Álvarez Cuevas) esté aquí, nos visite y nos muestre su apoyo. Eso refleja la unión que hay entre directiva, el grupo (de futbolistas) y el cuerpo técnico.

Sabemos que le hemos quedado a deber un poco en cuanto a resultados, pero juro, es parte del futbol y queremos revertir esa situación", declaró.

Mencionó que no es momento para tratar de cambiar, por lo menos el buen funcionamiento del conjunto, para ganar como sea y estar mejor posicionados en la tabla general, porque en Cruz Azul no se trata de buscar sacar los resultados como sea, sino que deben cuidarse las formas.

"Es importante el cómo se gana, porque no se trata de como sea. Claro que a uno le gustaría estar más arriba (en la tabla), con más puntos. Estamos en Cruz Azul, somos un plantel bastante fuerte como para ganar un partido como sea, hay formas y la que tenemos ahorita es la correcta", aseguró.