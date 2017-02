Villarreal sufre pero rescata empate contra Málaga

El 'submarino amarillo' tuvo que conformarse con la repartición de puntos

VILLARREAL, ESPAÑA (12/FEB/2017).- La escuadra del Villarreal, con el mediocampista mexicano Jonathan dos Santos en el once inicial, sufrió para rescatar la igualada 1-1 contra Málaga, en la continuación de la fecha 22 de la Liga de España.

La cancha del estadio de La Cerámica fue el escenario donde el "submarino amarillo" desaprovechó su condición de local para seguir de cerca los puestos de Champions League y tuvo que conformarse con la repartición de puntos.

Enfrente se apreció a un cuadro malagueño que inició el compromiso presionando al local en busca de la anotación, misma que consiguió al minuto 14 por conducto del brasileño Charles Días Barbosa, quien de cabeza puso el 1-0 para la visita. El gol en contra despabiló al cuadro de Castellón y comenzó a generar peligro en el arco defendido por el camerunés Carlos Kameni. El mexicano Jonathan dos Santos fue uno de los encargados de mover los hilos en el mediocampo amarillo.

"Jona" buscó la igualada con disparos de media distancia sin dirección suficiente para hacer daño, poco a poco la ofensiva anfitriona se arrimaba más a la meta del oponente pero sin premio.

En el segundo lapso, el ritmo que presentó Málaga en el primer tiempo no lo aguantó, sin embargo le alcanzó para rozar el segundo tanto aunque el silbante no decretó un penal muy claro sobre el mismo Charles. Instantes después, al minuto 62, en el otra área, el colegiado Iñaki Vicandi sí marcó una pena máxima para los de casa sobre el italiano Nicola Sansone que parecía menos clara que la anterior de la visita, pero eso no fue culpa del Villarreal que sacó fruto para igualar y poner el 1-1 gracias al cobro de Bruno Soriano.

Con tiempo por delante, el "submarino amarillo" se fue al ataque para lograr la remontada, pero una expulsión del italiano Roberto Soriano (71) complicó el objetivo. Así que el ritmo bajó y la igualada de mantuvo.

El mexicano Jonathan dos Santos disputó todo el compromiso de buena manera y mantuvo una buena regularidad pues en los seis partidos de Liga de España que van en este 2017 ha sido parte del cuadro titular y excepto contra Valencia, jugó 83 minutos, en los demás ha completado todos los choques.

Con este empate, Villarreal llegó a 36 puntos en el sexto lugar, por ahora en sitios de Liga Europea, mientras que Málaga alcanzó 23 en el décimo cuarto peldaño.