Lento ingreso al Estadio Jalisco

Conforme iban avanzando los minutos, la entrada iba mejorando, con una evidente mayoría de aficionados portadores de playera del Atlas

GUADALAJARA, JALISCO (11/FEB/2017).- Debido al nuevo cerco perimetral ubicado en los alrededores del Estadio Jalisco, el cual es utilizado por primera vez para el fin por el cual fue hecho, mantener el orden, hacer que la llegada de aficionados fuera tranquila, el ingreso de aficionados al graderío del inmueble de la Calzada Independencia fue lento, debido a las largas filas y a lo pausado de las revisiones por parte de la autoridad, además de que los dispositivos de seguridad fueron estrictos, con el fin de preservar la integridad de los fanáticos que disfrutarán del espectáculo.

En el cerco perimetral, se ubicaron 12 mallas de ingreso, dependiendo de lo que indicara el boleto de cada aficionado, lo que causó molestia de algunos, que todavía no tenían claro por dónde ingresar, como sucedió con aficionados del Guadalajara. Por el contrario, aficionados del Atlas, que contaban con su Pase Rojinegro, podían ingresar de una manera más ágil, como sucedió con Javier Sánchez, un aficionado del Atlas, que ingresó al estadio con su pareja, epserando que sea un Clásico sin violencia.

"Yo creo que está bien la medida, ya me había tocado desde hace algunos juegos, contra Tigres y Morelia y creo que la medida es correcta, veremos si les funciona como está planeando la autoridad".

"Las revisiones son buenas, se necesita para que no metan algún objeto que no deben, pero lo que sí deberían hacer, es que con las mujeres no se pasen de la raya, ya que a ellas sí las revisan prácticamente todo y a uno como hombre no tanto", dijo Javier Sánchez, aficionado rojinegro.

Por lo pronto, conforme iban avanzando los minutos, la entrada iba mejorando, con una evidente mayoría de aficionados portadores de playera del Atlas, aunque la gente del Rebaño Sagrado no se quedaba atrás.



EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES