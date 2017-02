Matías Almeyda paga multa y libra el 'torito'

El entrenador del Guadalajara fue sancionado por conducir con aliento alcohólico

GUADALAJARA, JALISCO (11/FEB/2017).- El técnico de Chivas, Matías Almeyda, se hizo acreedor a una multa económica por parte de la Secretaria de Movilidad de Jalisco, ya que en la madrugada del viernes, a las 02:22 horas, en la avenida Patria, entre Pablo Neruda y Eca do Queiros, fue sometido a una prueba cualitativa en el módulo siete, del operativo “Salvando Vidas”.

La cédula de notificación de infracción con número 25322310-3, es la prueba de que el pastor del “Rebaño” presentó aliento alcohólico con 0.27 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado. La ley marca que de 0.26 a 0.40 miligramos de alcohol, se hace acreedor a una sanción que va de los 12 mil 006 a 16 mil 008 pesos.

El técnico aceptó lo anterior en un comunicado de prensa. Mencionó que lo sucedido, le puede ocurrir a cualquiera y que jamás aprovechó su posición profesional, para sacar ventaja. Siempre se apegó a la ley.

“Me detuvo un control policial y cumplí con todos los requerimientos correspondientes y luego me retiré conduciendo mi automóvil hacia mi domicilio. Me presenté a entrenar como lo hago todos los días y ahora me encuentro concentrado en el partido de mañana (hoy)”.