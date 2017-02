Fernanda Zepeda apunta a los Olímpicos

Tras los logros obtenidos, la arquera tapatía aspira a representar a México en una justa de verano

GUADALAJARA, JALISCO (11/FEB/2017).- Con convicción para hacer lo que más le gusta y una enorme disciplina que la ha llevado a lo más alto del podio en reiteradas ocasiones, la jalisciense Fernanda Zepeda se ha convertido en una de las figuras del tiro con arco en la Entidad.

Y es que tras haber ganado en enero pasado la medalla de oro en la modalidad de arco compuesto categoría juvenil de la Copa del Mundo Bajo Techo de Tiro con Arco de Nimes, Francia, la joven tapatía compartió algunas de sus vivencias dentro de una disciplina deportiva que poco a poco ha comenzado a ganar seguidores en México.

“Estuvo muy padre esa experiencia, yo creo que ha sido una de las mejores de mi vida, porque en Francia cumplí una de las metas que me propuse desde que comencé a practicar el tiro con arco. Sentí muchísima adrenalina, eso es lo que más me gusta sentir, casi nunca me pongo nerviosa, convertí los nervios que sentía en fuerzas para poder ganar”.

Aunque sus inicios en el deporte no fueron en el tiro con arco, Zepeda comentó que siempre atrajo su atención esta disciplina, por lo que un día, gracias a la invitación de una amiga, demostró que el arco y las dianas eran lo suyo hasta que se convirtió en seleccionada jalisciense.

“Yo antes practicaba otros deportes, pero siempre me había llamado la atención el tiro con arco, entonces una amiga se metió a este deporte y un día me llamó para decirme que estaban haciendo pruebas, me probé, me gustó y resulta que era buena para esto. Al principio mis papás no estaban muy convencidos de que lo practicara, pero después vieron que me estaba yendo bien y me apoyan en todas mis competencias”.

Fernanda señaló que uno de sus principales sueños en el tiro con arco es participar en unos Juegos Olímpicos, aunque para que esto suceda deberá cambiar de modalidad, de tiro con arco compuesto a tiro con arco recurvo, la cual es la única aceptada en el programa deportivo de las justas olímpicas.

“Ahora yo quiero ser famosa, quiero seguir triunfando y quiero ser inspiración para los demás. No dudaría en cambiarme a arco recurvo porque quiero cumplir el máximo sueño de ir a los Juegos Olímpicos y representar a mi país. Creo que este deporte tiene mucha gente de gran capacidad en México y esto se ha comprobado”.

EL DATO

Por un boleto

Fernanda Zepeda encabeza al equipo jalisciense de tiro con arco que participará a partir del próximo 20 de febrero en el Campeonato Nacional Selectivo que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Los ganadores de este evento tendrán la posibilidad de representar al país en las próximas justas mundiales que se lleven a cabo durante este año.

SABER MÁS

Fernanda Alexis Zepeda

Lugar de Nacimiento: Guadalajara, Jalisco

Edad: 18 años

Logros destacados: cuatro medallas de oro en el Campeonato Nacional Juvenil 2016 y medalla de oro en la Copa del Mundo Indoor de Tiro con Arco de Nimes 2017.