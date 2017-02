Almeyda acepta haber sido multado por Movilidad

El técnico de Chivas afirma que esto le pudo haber ocurrido a cualquier persona

GUADALAJARA, JALISCO (10/FEB/2017).- Luego de haber dado positivo en una prueba del operativo de "Salvando vidas" de la Secretaria de Movilidad de Jalisco, el técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, mencionó en un comunicado que lo sucedido a su persona, le puede ocurrir a cualquiera y jamás aprovechó su posición profesional para salir del problema.



El pastor rojiblanco cree que haber salido positivo en el "Torito" se ha magnificado, ya que se fue manejando a su casa por haber dado .27, nada más se hizo acreedor a una multa y no fue a dar al Curva (Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría).



"Ante la magnitud que se le ha dado a un episodio que le puede ocurrir a cualquier ciudadano, lo único que quiero es contar que en el día de ayer, me detuvo un control policial y cumplí con todos los requerimientos correspondientes y luego, me retiré conduciendo mi automóvil hacia mi domicilio. Hoy, me presenté a entrenar como lo hago todos los días y ahora me encuentro concentrado y enfocado en el partido de mañana. Sólo me tomo unos minutos para hacerles llegar lo ocurrido y espero lo sepan transmitir con el mismo respeto que nos venimos manejando".



Con este comunicado por parte del técnico, se pone fin al tema del cual la directiva no emitió ningún comentario, al no considerarlo grave.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ