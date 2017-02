Medallista musulmana de EU, detenida por política migratoria

Señalan que Ibtihaj Muhammad fue retenida por agentes aduanales el jueves

CIUDAD DE MÉXICO (10/FEB/2017).- La medallista olímpica Ibtihaj Muhammad fue detenida ayer jueves por agentes aduanales, tras la orden del presidente Donald Trump de cerrar las puertas de Estados Unidos a los ciudadanos de siete nacionalidades musulmanas.

A pesar de que dicha política (que afecta a Iraq, Libia, Irán, Siria, Somalia, Sudán y Yemen) todavía no es aprobada, los agentes retuvieron el mes pasado a la esgrimista estadounidense de origen musulmán, por más de dos horas, a pesar de que cuenta con un pasaporte estadounidense.

La atleta de 31 años, originaria de Nueva Jersey, acusó un acto de discriminación y se dijo "triste, molesta, desanimada y decepcionada" por el momento que atraviesa Estados Unidos bajo el mandato de Trump.

Muhammad, quien hizo historia al convertirse en la primera atleta en utilizar un Hijab (velo usado por las mujeres musulmanas) y ganar una medalla bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, señaló que será fuerte por "aquellas personas que no pueden encontrar esa fuerza".

"Soy musulmana y tengo nombre árabe. Y pese a ser medallista olímpica y representar a Estados Unidos, no impacta la manera en la que me percibe la gente. Mucha gente dice que sólo se trata de un veto a siete países en particular, pero realmente es más que eso. Yo, por ejemplo, he sido impactada sólo por ser mujer que porta un hijab", dijo Ibtihaj al sitio Popsugar, luego de su participación en la conferencia MAKERS en Rancho Palos Verdes, California.