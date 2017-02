Pachuca quiere sumar ante Tigres

Los Tuzos quieren ganar ante unos Tigres que buscan defender el título del torneo pasado

CIUDAD DE MÉXICO (10/FEB/2017).- La Jornada seis del Clausura 2017 continúa este sábado con el duelo entre los Tuzos del Pachuca y los Tigres de la UANL.

El conjunto tuzo suma ocho puntos en la actual campaña y comienza a perfilarse como uno de los aspirantes a puesto de Liguilla, pero para ello hay que mantener el paso.

Enfrente, a Tigres no se le están dando las cosas en la actual temporada. Los felinos quieren defender el título obtenido el torneo pasado, pero por el momento sólo suman cuatro puntos, que son pocos para el plantel con que cuentan.

Ricardo Ferreti dijo que no le preocupa la falta de gol que han tenido en el torneo, pues “estamos generando”.

“Me preocuparía más si no las generáramos, pero en algún momento sí he estado preocupado, el año pasado hubo partidos en donde no generamos oportunidades y ahí uno sí se preocupa más, pero de ahí en fuera no creo que sea cuestión de un poco más… no de suerte, porque no puedo depender de ella, aunque quiero siempre que esté de nuestro lado, pero sí de más tino, de más certeza, ser más precisos a la hora de disparar a gol”, dijo durante la preparación del duelo ante los hidalguenses.

La actividad de la Jornada seis continúa este sábado en punto de las 19:06 horas entre Tuzos y Tigres.