Andrés Roca Rey, el torero que se enamoró de México

El matador peruano se declara aficionado a la música mexicana y al 'Chavo del 8'

GUADALAJARA, JALISCO (10/FEB/2017).- A sus 20 años ya sabe lo que es torear en los principales escenarios taurinos del orbe, donde ha vivido tardes de triunfo y de dolor, pero siempre dejándolo todo en el ruedo.

Nacido en Perú, pero formado como matador de toros en suelo español, el torero Andrés Roca Rey ha sido considerado como el presente y el futuro de la fiesta brava a nivel mundial, y mañana estará de regreso en la Perla Tapatía con la intención de volver a brillar ante una de las aficiones más exigentes y entregadas de todo México.

Aunado al mundo de la tauromaquia, el diestro oriundo de Lima, quien formará parte del segundo festejo de aniversario por el medio siglo de existencia de la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, confesó su amor por un país al que conoció gracias al programa de televisión “El Chavo del 8”, protagonizado por el fallecido comediante Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

“La primera vez que supe de este país fue viendo al “Chavo del 8”, yo tenía seis años y mi ilusión era conocerlo. Yo pregunté que de dónde era el “Chavo” y me dijeron que de México, fue cuando me comenzó a interesar este país, hasta que pude conocerlo. Creo que México tiene una afición con mucha entrega y demasiada pasión cuando ve las cosas bien hechas, las cosas hechas de verdad. Los aficionados mexicanos a la tauromaquia y a todo lo demás, siempre me han asombrado, además de la forma de vida que tienen los mexicanos, es increíble su manera de vivir, por eso me ilusiona mucho estar aquí”.

Al ser cuestionado sobre sus demás pasiones en la vida, el joven limeño no duda en decir que su mayor gusto es escuchar la música ranchera, género al que considera su favorito por la forma en que relaciona las letras de estas canciones con la fiesta brava y la vida misma.

Aunque en ocasiones es tímido y reservado, Roca Rey no se inmuta al hablar de la música que tanto le apasiona, e incluso tararea una parte de la canción “La vida es una copa de licor”, compuesta por el mexicano Martín Urieta y dada a conocer a nivel mundial por el cantante Vicente Fernández. “Lo que más me gusta cuando vengo aquí y que lo he llevado a España y todas los países a donde voy es la música ranchera. Me encanta esta música, tanto el maestro José Alfredo Jiménez, como el maestro Vicente Fernández, porque su música me ha motivado desde chico, la forma tan particular de ver la vida en sus letras. Me acuerdo que un amigo colombiano me enseñó el gusto por estas canciones, me di cuenta que tienen mucho que ver con la vida y con lo que pasa siempre a la hora de torear. La canción que más me gusta es una de Vicente Fernández que se llama ‘La vida es una copa de licor’ y me siento agradecido con quienes la cantan, por la manera en la que han motivado a tantas personas”.

Quiere el triunfo en la Nuevo Progreso

Roca Rey, quien se adentró en el mundo de la tauromaquia a muy temprana edad, gracias a que su abuelo fue el administrador de la Plaza de Toros de Acho en su natal Lima, se dijo contento por volver a pisar el ruedo del coso tapatío, escenario en el que ha estado en tres ocasiones durante su carrera y en el que buscará triunfar cuando comparta cartel con el maestro español Morante de la Puebla y el joven mexicano Luis David Adame.

“La verdad es que estoy contento, pero más que contento, ilusionado. Guadalajara es una gran plaza y las tres veces que he toreado he tratado de darlo todo, de entregarme y gracias a Dios he conseguido la entrega del público. Este cartel me gusta mucho, tanto Luis David (Adame), como el maestro Morante son grandes toreros, pero mi ilusión es volver a esa plaza, en la que he podido sentir momentos bonitos, pero también golpes fuertes, entre unos y otros, muchas emociones que me han hecho sentir vivo”.

FICHA

Andrés Roca Rey

• Lugar de Nacimiento: Lima, Perú

• Edad: 20 años

• Alternativa: 18 de noviembre de 2015 en Nimes, Francia.

• Padrino: Enrique Ponce

• Testigo: Juan Bautista

• Confirmación: 13 de mayo de 2016 en Madrid