Crece la lista de Patriotas que se niegan a visitar a Trump

GUADALAJARA, JALISCO (09/FEB/2017).- Chris Long y LeGarrette Blount se suman a la lista de jugadores de los Patriotas de Nueva Inglaterra que se niegan a visitar al presidente de Estados Unidos Donald Trump en la Casa Blanca.

Martellus Bennett, Deont'a Hightower y Devin MacCourty ya han anunciado que no harán la visita, aunque Hightower no ofreció argumentos políticos.

Los Patriotas se adjudicaron el domingo pasado la edición 51 del Super Bowl al imponerse con una remontada histórica a los Halcones de Atlanta.

Es una tradición que los equipos campeones de sus respectivas ligas en Estados Unidos visiten al presidente en turno.

De acuerdo a reportes de USA Today LeGarrette Blount dijo en el programa The Rich Eisen Show, "No voy a ir. No me siento bienvenido en esa casa (la Casa Blanca). Voy a dejarlo así"

Robert Kraft, el dueño de los Patriotas, así como las estrellas del equipo, el pasador Tom Brady y el entrenador Bill Belichick, tienen una relación de amistad con el ahora presidente de Estados Unidos.

Chris Long respondió a un columnista que le pidió en una carta abierta que se uniera a la iniciativa de sus compañeros, "Oh, Chuck (Modiano, el columnista), ya tenía planeado faltar, no me lo pidieron. No necesito una carta explicándome a mí mismo mis propias palabras. No me estoy "uniendo" a nadie. Es mi decisión", escribió el jugador de acuerdo a reportes del Boston Globe, periódico de la ciudad de Nueva Inglaterra.

Long apoyó en septiembre a Colin Kaepernick, el mariscal de campo de los 49ers de San Francisco que mostró su inconformidad con la violencia policial hacia los afroamericanos arrodillándose durante el himno nacional estadounidense.