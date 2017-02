Xolos busca seguir el buen camino ante Necaxa

El cuadro de Tijuana, en condición de local, sale como amplio favorito para ganar

CIUDAD DE MÉXICO (09/FEB/2017).- Xolos de Tijuana saldrá este viernes en busca de seguir con paso firme dentro de la Liga MX, cuando enfrente a Rayos de Necaxa, en duelo en el cual el cuadro local sale como amplio favorito para llevarse la victoria. La escuadra de Miguel Herrera ha arrancado bien el torneo Clausura 2017, ha mantenido una variante en sus líneas para estar en la cima de la tabla general.

Los números respaldan la labor del "Piojo" al frente del equipo. El club fronterizo suma 12 unidades para estar en la primera casilla de la competición, mientras que los hidrocálidos en el puesto 15 con cuatro unidades y con un registro de tres partidos perdidos, por un empate y una victoria.

Los números en el conjunto de Alfonso Sosa no son regulares, pues Necaxa en este torneo no ha jugado como el año pasado, cuando en su regreso al máximo circuito y llegó a romper esquemas en relación a los equipos que regresan. Se metió a la zona de finales. Mientras que el accionar de Herrera ha funcionado bien en Xolos, ya que apenas tiene seis goles en contra. Aunque para este duelo no contarán con Yasser Corona, quien se recupera de una lesión de cervicales.

Lo interesante del juego es que se verá a un Tijuana con todo en busca del gol y más porque en casa, no es sencillo derrotarlo. A Necaxa le urge sumar para regresar al otrora equipo que lució en la campaña anterior. El juego está programado en el Estadio Caliente, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.