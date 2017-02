La evolución de Raúl Guzmán

Después de dos años de crecimiento en la Fórmula 4 Italiana, el piloto tapatío cambia el volante a la Fórmula Renault 2.0 Eurocup

GUADALAJARA, JALISCO (09/FEB/2017).- Con el paso de los años, la carrera de Raúl Guzmán en el automovilismo ha ido en ascenso.

Después de iniciar su andar en las pistas pilotando karts, el tapatío de 17 años hizo una transición a monoplazas y saltando a la Fórmula 4 Italiana, donde pasó dos temporadas, la segunda de ellas concluyendo en el tercer sitio del campeonato.

Ahora, Guzmán Marchina da el siguiente paso en su carrera, manteniéndose en Europa, pero saltando de categoría.

Apenas el invierno pasado, el tapatío amarró un asiento en el equipo R-ace GP, escudería francesa de la Fórmula Renault 2.0 Eurocup, un campeonato que en este 2017 tendrá 10 fecha a lo largo del Viejo Continente, en el que ocho de ellas se disputarán en pistas de Fórmula Uno.

“Mi objetivo va a ser colocarme en el Top 5, seguramente va a ser muy difícil porque en un primer año es muy complicada la categoría, pero creo podemos hacer muy buen papel, tuve una buena pretemporada en el invierno”, comenta el joven tapatío, quien a su vez dice que su segunda temporada en Italia lo dejó marcado por su evolución como piloto.

“Crecí bastante, como persona también. Fue una evolución importante, porque también todos los pilotos iban mejorando conforme avanzaba la temporada y se iba haciendo más difícil, pero eso me empujó a mejorar como piloto y a trabajar en equipo. Aprendí mucho sobre liderazgo en el equipo”, añade.

Por ello, el tapatío dejó una buena impresión en el equipo R-ace GP, que después de ocho sesiones de práctica en invierno en algunos trazados europeos, logró quedarse con uno de los tres asientos que esta escudería presentará en la temporada, que arranca el próximo 21 de abril.

“Me sentí cómodo con ellos, es un equipo muy profesional, tenemos muy buena referencia y apoyos de otros equipos; creo que podemos hacer un muy buen papel juntos, me gustó mucho la forma en que trabajan y nos hemos acoplado en estilos”, dice Guzmán sobre el trabajo de pretemporada con el equipo francés.

En el mismo sentido, Guzmán Marchina rescata la experiencia que fue conocer pistas nuevas en Europa y lograr química con sus compañeros de equipo, entre ellos Will Palmer, hermano del piloto de Fórmula Uno con el equipo Renault, Jolyon Palmer.

Sin embargo, el propio jalisciense reconoce que habrá algunos baches en el camino. “Lo más difícil va a ser acoplarme al coche, es muy diferente, el manejo es más complicado, pero creo que la adaptación va a ser rápida y siento que voy a dar resultados más rápido que otros novatos”, apunta.

Por otra parte, otro aspecto al que tendrá que adaptarse Raúl será el cambiar de residencia, pues de Italia se mudará a Francia, aunque espera no le sea tan complicado. “Será una diferente cultura, idioma, va a ser una parte esencial adaptarme rápido, aprender a hablar francés para comunicarme con los mecánicos e ingenieros del equipo, pero con los dos años que pasé en Italia me he quedado con algo de experiencia para saber adaptarme”.

Por último, Raúl es uno de los pilotos emergentes apoyados por Escudería Telmex, organización con la que comparte un objetivo: llegar a Fórmula Uno, aunque no quieren apresurarse y buscan llevar un proceso completo, lo cual es del agrado del piloto tapatío.

“El ir paso a paso me deja tranquilo porque los cambios que estamos haciendo son los correctos, no son tan drásticos. La categoría a la que voy es muy buena, tiene un alto nivel, Escudería Telmex está haciendo bien en asesorarme qué pasos seguir y sé que las decisiones de ellos son correctas”.

LA CIFRA

7 Podios conseguidos por Raúl Guzmán en la temporada 2016 de la F4 Italiana.

LA FRASE

“La preparación mental ahora va a ser más intensa, mentalizarme a que se pueden hacer muy bien las cosas y motivarme a que lo podemos lograr”.

Raúl Guzmán, piloto de la Fórmula Renault