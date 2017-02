Jair Pereira sabe de la peligrosidad del delantero argentino de los rojinegros, por lo que tratarán de cerrarle el marco

GUADALAJARA, JALISCO (09/FEB/2017).- Ante Atlas tienen como meta cerrar el arco porque se enfrentarán ante un delantero que los trae de encargo: Matías Alustiza. El defensa central Jair Pereira dijo que lo marcarán de cerca para no dejarlo pensar, tampoco ponerse frente al arco porque el objetivo es salir con el cero a favor.

“En otras ocasiones sí nos ha costado esa falta de atención porque checamos las jugadas, hemos entrenado esa parte y Matías nos ha recalcado esa parte, las hemos analizado y estamos ciertos que también hay distracciones individuales. Es un jugador (Alustiza) inteligente, hay que marcarlo cerca, sin dejarlo pensar y que no se dé vuelta”.

Y sobre el Clásico expresó su opinión. “Se vive un Clásico especial para nosotros, para la afición. La semana la vivimos como lo que es, una semana especial en la cual tenemos que seguir sumando, queremos ser protagonistas; hemos perdido contundencia, debemos retomar las bases y jugar con la misma intensidad, para obtener tres puntos importantes que nos den confianza”.

Pereira reconoce que no es lo mismo jugarlo a que se lo platiquen, ya que ahora que está en Guadalajara, siente la pasión, todo lo que está en juego y le agrada la forma en la cual el ambiente se va generando conforme avanza la semana.

“Es muy pasional, me lo platicaban y lo veía por tele desde hace mucho. Tiene historia, ahora que defiendo la camiseta puedo decir que es muy pasional, se juega el orgullo, nosotros lo vivimos de la misma manera y no podemos dar ningún balón por perdido. Habrá jugadas apretadas, ríspido, pero es normal que se juegue de la misma forma”.

En los últimos encuentros, Chivas la ha pasado mal cuando tiene jugadas aéreas en contra, aspecto en el cual han trabajado Matías Almeyda y su plantilla, así lo refirió Pereira, quien ve más fallas individuales que grupales. “Son también virtudes del rival, he visto algunos de los goles, como ante Boca, es falta de atención en la marca, no solamente estamos los centrales”.

“El Comandante” se desvive en elogios para Rafa Márquez

En el campo buscará ganarle, pero fuera “El Comandante” Jair Pereira tiene clara la valía de Rafael Márquez para el futbol mexicano, y admitió le tiene mucha admiración, ya que es un jugador con un palmarés envidiable para el balompié azteca.

“Rafa tiene mi respeto por lo que ha hecho, es un referente en México, hizo una carrera de éxito, pero el día que me pongo frente a él, trataré de ganarle porque la trayectoria en ese momento no me interesa. Por lo que ha hecho tiene mi respeto, pero en la cancha quiero ganar y será un honor jugar en la misma cancha”.

Incluso, abundó sobre algunos roces con el “Kaiser”. “Hemos tenido por ahí jugadas, cuando él estaba en León, el futbol es pasional y se presta para una discusión. Pero eso ahí queda en la cancha”.

Pereira se ilusiona con poder marcar un tanto que signifique tres puntos, aunque admite que no le gustaría hacerlo en los minutos finales, porque se sufre mucho y desea que el equipo gane, sin importar quién termine marcando los tantos.

Por otro lado, califica el torneo hecho por el Guadalajara como un campeonato en que han dejado ir puntos importantes.

“Es un torneo regular, estamos haciendo lo mejor posible para aspirar a una Liguilla. Lo veo como lo que es (el Clásico), un partido en el que a nadie le gusta perder, nadie se permite perder, y la mentalidad antes de jugarlo, es no perder y no se piensa como un (ganar) campeonato (en caso de triunfo)”.

LA FRASE

“No me gusta perder y cuando esto se da, sea el partido que sea, prefiero quedarme en casa porque estás expuesto a que se dé un comentario malo y sé que puedo responder. Mejor no salgo”.

Jair Pereira, capitán del Guadalajara