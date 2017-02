Se le da hacerle goles a Chivas

Matías Alustiza le ha marcado en siete ocasiones a los rojiblancos, y espera hacerlo el sábado, en su primer Clásico

GUADALAJARA, JALISCO (09/FEB/2017).- Uno de los delanteros más peligrosos y habilidosos que hay en el futbol es Matías Gustavo Alustiza, hoy jugador del Atlas, quien el próximo sábado vivirá su primer Clásico Tapatío ante Guadalajara, un rival que le viene bien al “Chavo”, ya que en su carrera como futbolista le ha anotado goles importantes, que incluso han significado títulos o humillaciones en torneos internacionales.

Su historia goleadora ante Chivas comenzó en la edición 2012 de la Copa Libertadores, cuando el ariete argentino jugaba para el Deportivo Quito de Ecuador; en aquella ocasión le hizo la cantidad de cuatro goles en un sólo un encuentro, despertando un odio deportivo entre el futbolista y el cuadro rayado.

Después Alustiza llegó al futbol mexicano para La Franja del Puebla, en donde ha tenido la fortuna de hacerle tres goles más al Rebaño Sagrado. El primero de ellos en la Liga MX, en el Apertura 2013, en el triunfo camotero por 4-2 en el estadio rojiblanco.

Después llegó a su clímax esta etapa anotadora de Alustiza, cuando en la Final de la Copa MX en su edición del Clausura 2015, le hizo un par de goles en la cancha del Estadio de la BUAP, en donde La Franja se alzó con el título.

“La verdad se habla mucho de este partido. Ya sabemos que es muy importante para la institución, para la gente. A mí me tocó convertirles goles en la Copa Libertadores, en la Final de la Copa MX, y durante el torneo también le he hecho goles, pero yo siempre digo que todos los partidos son diferentes, ojalá fueran todos como el de la Copa Libertadores, donde me tocó hacerles cuatro goles, o en la Final que les hice dos, pero son diferentes todos los partidos, entonces Dios quiera que se pueda ganar, me toque a mí o a cualquiera de mis compañeros”, dijo Matías Gustavo Alustiza.

El “Chavo” ha significado un peligro constante para los rivales en el futbol mexicano, pero para las Chivas del Guadalajara ha sido un dolor de cabeza, no sólo con goles, sino con actuaciones memorables, con pases de gol para sus compañeros y con triunfos claves.

Ahora, este sábado, cuando se vean las caras Chivas y Alustiza en el Clásico Tapatío, una nueva historia se escribirá y se verá de qué cuero salen más correas.

Ustari, por su primer triunfo contra el Rebaño

El arquero de los rojinegros del Atlas, Óscar Ustari, tiene una deuda pendiente con las Chivas, ya que ha disputado dos Clásicos Tapatíos y no ha podido ganar uno sólo, por lo que para el argentino, la tercera es la vencida en este tipo de enfrentamientos. Estuvo en el arco atlista en el Clausura 2016, en donde perdió 1-0 con gol de Jair Pereira de último minuto, así como en el Apertura 2016, con empate a dos anotaciones.

“Ya jugué dos (Clásicos Tapatíos) y no les pude ganar, no me gustaría que la tercera fuera así, más allá de la deuda de estos partidos, ojalá y éste me toque disfrutarlo con una victoria”, dijo Óscar Ustari en conferencia de prensa en La Madriguera.

“A todo mundo le gusta ganar un Clásico, es mucho el deseo, hay muchas cosas de por medio, no sólo es jugar por el amor al trabajo, por tus compañeros, por lo que te pagan, se pasan muchas cosas en la cabeza que hacen que cuando se gana se disfruta más, es importante un buen resultado en el Clásico”, siguió el arquero sudamericano.

Atlas tiene 12 juegos sin perder en el Estadio Jalisco, tiene más de un torneo invicto en casa, situación que lo pone como favorito sobre Chivas, aunque el cancerbero Ustari lo rechazó.

“Que sea favorito no, nos sentimos muy cómodos, nada se gana en papeles, ni decir que llevo 12 partidos sin perder en casa vamos a ganar; hay que jugarlo, cerrar en el momento que se deba, es real que nos sentimos cómodos en casa”.

PARA RECORDAR

Los goles de Matías contra Guadalajara

4 goles Copa Libertadores 2012 y con Deportivo Quito

1 gol Liga MX con Puebla, Apertura 2013

2 goles Copa MX (Final) con Puebla