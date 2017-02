Jugadores de Patriotas no irán a Casa Blanca a causa de Trump

Martellus Bennett y Devin McCourty no visitarán al Presidente de Estados Unidos

GUADALAJARA, JALISCO (08/FEB/2017).- Martellus Bennett y Devin McCourty, integrantes de los Patriotas de Nueva Inglaterra, equipo campeón de la NFL, no asistirán a la Casa Blanca a causa de su desacuerdo con las políticas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los Patriotas se adjudicaron el Super Tazón el domingo pasado imponiéndose con una remontada histórica a los Halcones de Atlanta. Es una tradición que los equipos campeones de sus respectivas ligas en Estados Unidos visiten al Presidente en turno.

El linebacker Dont'a Hightower confirmó hoy que tampoco asistirá, aunque no adujo razones políticas. Hightower tampoco acompañó a los Patriotas en su visita a la residenencia presidencial en 2015.

"No voy a ir a la Casa Blanca", declaró McCourty por su parte en un mensaje de texto a la revista Time."La razón básica para mí es que no me siento aceptado en la Casa Blanca. El Presidente tiene tantas opiniones fuertes y prejuicios que creo que algunas personas se podrían sentir aceptadas y otras no".

Tom Brady, el mariscal de campo del equipo de Nueva Inglaterra, tiene una relación de amistad con el ahora presidente aunque ha afirmado públicamente al respecto, "si conoces a alguien, no significa que estás de acuerdo con todo lo que dicen o hacen"

Bill Belichick, el entrenador de los Patriotas, también profesa simpatía por el Presidente republicano, a quien escribió una carta durante la campaña presidencial.

Sobre su ausencia en la visita a la Casa Blanca el tight end Martellus Bennett dijo al diario Dallas Morning News, "Es como es. La gente sabe cómo me siento acerca de eso".

Bennett mostró su desacuerdo con el Presidente Trump apenas finalizado el partido del domingo contra Atlanta. "Derriben el muro, te amo México", dijo el jugador a la prensa que buscó su opinión acerca del encuentro.

Al preguntársele si le preocupa la opinión de Robert Kraft, dueño de los Patriotas y también simpatizante de Trump, Bennet respondió "No me preocupa para nada".