A Ustari le urge ganar un Clásico

El portero del Atlas va por su tercera edición y quiere su primer triunfo ante Chivas

GUADALAJARA, JALISCO (08/FEB/2017).- El arquero de los Rojinegros del Atlas, Óscar Ustari tiene una deuda pendiente con las Chivas, ya que ha disputado dos Clásicos Tapatíos y no ha podido ganar uno sólo, por lo que para el argentino, la tercera es la vencida en este tipo de enfrentamientos. Estuvo en el arco atlista en el Clausura 2016, en donde perdió 1-0 con gol de Jair Pereira de último minuto, así como en el Apertura 2016, con empate a dos anotaciones.

''Ya jugué dos (Clásicos Tapatíos) y no les pude ganar, no me gustaría que la tercera fuera así, más allá de la deuda de estos partidos, ojalá y éste me toque disfrutarlo con una victoria'', dijo Óscar Ustari en conferencia de prensa en La Madriguera.

''A todo mundo le gusta ganar un Clásico, es mucho el deseo, hay muchas cosas de por medio, no solo es jugar por el amor al trabajo, por tus compañeros, por lo que te pagan, se pasan muchas cosas en la cabeza que hacen que cuando se gana se disfruta más, es importante un buen resultado en el Clásico'', siguió el arquero sudamericano.

Atlas tiene 12 juegos sin perder en el Estadio Jalisco, tiene más de un torneo invicto en casa, situación que lo pone como favorito sobre Chivas, aunque el cancerbero Ustari negó.

''Que sea favorito no, nos sentimos muy cómodos, nada se gana en papeles, ni decir que llevo 12 partidos sin perder en casa vamos a ganar, hay que jugarlo, cerrar en el momento que se deba, es real que nos sentimos cómodos en casa'', afirmó.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES