Han sido días muy complicados: Marco Fabián

Habla acerca de la lesión que le impide jugar

GUADALAJARA, JALISCO (08/FEB/2017).- Marco Fabián, el mediocampista mexicano de Eintracht Frankfurt, usó las redes sociales para dirigirse a sus seguidores y hablar acerca de la lesión que le ha impedido jugar durante el 2017.

"Me gustaría compartir con ustedes un poco de información acerca de mi lesión a fin de acabar con todos los rumores y especulaciones que han surgido recientemente"

"Es cierto que han sido unos días muy complicados de continuas pruebas con diferentes doctores. Hoy martes (ayer) me he sometido a una nueva prueba que espero sea la definitiva", escribe el ex jugador de Chivas sin especificar la naturaleza de la lesión que lo aqueja.

Oficialmente el mexicano sufre de una lesión en la cadera que habría comenzado a manifestarse ya al final de la primera vuelta del campeonato alemán.

Fabián jugó por última vez en la Liga alemana el pasado 20 de diciembre, en la victoria del Frankfurt 3-0 sobre el Mainz.

El diario alemán Frankfurter Neue Presse especula que el mediocampista habría visitado en España a los doctores del Real Madrid, que ayudaron a Gareth Bale a recuperarse de una hernia discal.