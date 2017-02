'Chofis' recargado, versión 2017

Eduardo López disfruta de su rol en Chivas y no quita el dedo del renglón de ser el referente del conjunto rojiblanco

GUADALAJARA, JALISCO (08/FEB/2017).- La responsabilidad que tiene Eduardo López es grande y el “10” del Guadalajara no rehúye a dar los resultados que espera el cuerpo técnico, compañeros, afición y directiva rojiblanca.

Se siente excelente en todos los aspectos, lo cual aseguró ha demostrado en los partidos porque se siente liberado jugando con rotación en posiciones, lo cual le da posibilidades de hacer cosas diferentes y ante el Atlas quiere demostrarlo.

Levantar la 12 con Chivas, es la meta inmediata que se ha trazado personalmente. Desea ser recordado por la afición con mucho cariño, pero sabe que para eso debe dar resultados inmediatos, terminar por consolidarse y mantener una regularidad futbolística, para coronarlo ganando la Final.

“Sí. Desde la llegada de Matías se ha planteado mucho ser campeones, Chivas es un equipo grande y debe estar arriba. El torneo pasado hicimos cosas importantes, así que en el actual campeonato tenemos una buena meta, ir por el campeonato”.

Desde el encuentro ante el Querétaro, “Chofis” ha estado intercambiando posición en el desarrollo del encuentro con Ángel Zaldívar y Rodolfo Pizarro, algo que lo hace sentirse más libre, porque igual aparece por banda derecha, izquierda o atrás del punta, Alan Pulido.

“Eso me lo pedían mucho en las fuerzas básicas, acá en el primer equipo poco, Matías me decía que tenía que estar más pegado a la banda y ya me pidió que hiciera lo de antes. Dice que haciendo ese tipo de movimientos, los defensas no sabrán cómo marcarme, se les dificulta por la rotación que tenemos y para mí es cómodo, me gusta”.

La libertad con la cual está jugando, es gracias a que Almeyda le ha dicho que debe estar más relajado, disfrutar y si rotando posiciones puede hacer más daño al rival, que lo intente, porque también con el paso de los encuentros los rivales no sabrán cómo detenerlo.

“Me he sentido con más confianza, he tenido más constancia y eso se ve, tengo ganas de hacer más cosas, el entrenador me demuestra confianza, mis compañeros y mi futbol comienza a crecer. Estoy haciendo lo que me caracteriza, aunque sé que me falta dar mucho más”.

El “Pelado” Matías Almeyda no es solamente un técnico más en su carrera, es un entrenador que ha pasado la barrera que jamás pensó “Chofis” se podía, el de ser practicamente un padre, si es que se le puede llamar de esta manera y explicó el por qué.

“Estoy muy agradecido con él, desde que llegó platica mucho pero no solamente de lo deportivo, sino en todos los aspectos me sigue de cerca. Me ayuda mucho, cualquier problema que tengo se lo cuento, porque ha vivido muchos aspectos en la vida y me ayudará, lo sé”.

PARA SABER

Eduardo López ha recibido mucho apoyo del técnico Matías Almeyda, se la ha jugado desde la primera jornada del actual campeonato, en lugar de Isaac Brizuela. “Chofis” acumula siete torneos en el redil.

402 Son los minutos que ha jugado “Chofis” en el actual torneo Clausura 2017, de 450 posibles que se han efectuado hasta la fecha cinco.

71 Es el porcentaje de efectividad que tiene en pases, pero hasta ahora no registra ninguna asistencia

7.1 Son los kilometros que recorre en promedio cada 90 minutos. Tiene un total de 31.5 en el campeonato

4 Son los goles que tiene en toda su carrera. En el actual Clausura ha colaborado con un tanto, éste anotado frente a Pumas, en la Jornada 1.

LAS FRASES

“Estoy con más confianza, así lo he sentido porque he tenido más minutos y no me canso, en comparación a cuando entraba de cambio antes. Siento esas ganas cuando agarro el balón, de hacer muchas cosas, intentar”.

“Quiero tener más minutos, me gustaría jugar todos los encuentros, la Copa y la Liga. Obvio no se puede por tantos jugadores que tenemos; también quiero marcar para ayudar a mi equipo a que esté punteando”.

Eduardo López, jugador de Chivas