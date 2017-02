Jesús Corona se lesiona y es baja del Tri

Regresará a México a causa de una lesión en el codo izquierdo

CIUDAD DE MÉXICO (07/FEB/2017).- Una mala noticia para Jesús Corona. El portero no podrá actuar con la Selección Mexicana de Futbol en el juego amistoso contra Islandia debido a una lesión en el codo del brazo izquierdo y regresará a México para ser valorado por el cuerpo médico de Cruz Azul.

El guardameta desde el lunes por la noche no participó en el entrenamiento nocturno que la selección tuvo en el Johann Field de la Universidad de Las Vegas.

"El jugador fue valorado por el cuerpo médico y en conjunto con el cuerpo técnico de la Selección Nacional se determinó que el guardameta regrese con su club para continuar con su rehabilitación", se informó mediante un comunicado.

Eduardo de la Torre, director deportivo de la Máquna Celeste tiene esperanzas de poder contar con Corona para el partido de Liga en que los Cementeros visitarán a Santos el próximo domingo.

"Se tiene que evaluar. No trabajó al parejo del resto de los seleccionados y, platicando con él, parece que sólo son medidas de precaución, pero no podremos saberlo hasta que no esté aquí mañana y sea evaluado", afirmó de la Torre.