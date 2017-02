Nadadora es dada de alta luego de recibir impacto de bala

Fernanda Armenta se recupera de un pulmón peforado a causa de una bala perdida

GUADALAJARA, JALISCO (07/FEB/2017).- Fernanda Armenta, ex seleccionada nacional de natación, fue dada de alta esta semana después de estar hospitalizada por un impacto de bala que le perforó el pulmón.

La semana pasada el subprocurador de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad México, Óscar Montes de Oca, confirmó que la bala procedía del arma de un policía que intentaba frustrar un robo.

El elemento policial que estuvo involucrado en el hecho fue puesto en libertad bajo reservas de la ley, puesto que la investigación confirmó que disparó en un intento de proteger a la víctima del asalto.

Por su parte, la deportista publicó una fotografía en sus redes sociales, para confirmar su salida del hospital y las mejoras en su estado de salud.

En la publicación comentó: “Los milagros existen. No tengo palabras para agradecer a todas las personas que me apoyaron durante esta difícil etapa. Cada uno de sus gestos de cariño me dio la fuerza suficiente para salir adelante. Esto aun no termina pero gracias a dios ya estoy en casa. Escribo esto con lagrimas en mis ojos pero también con una sonrisa en mi cara. Hoy la vida me dio una segunda oportunidad y estoy lista para aprovecharla al máximo”.