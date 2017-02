Carlos Fierro ve nivelado el Clásico ante Atlas

El delantero está seguro que quien saldrá ganando al final es la afición de ambos equipos

GUADALAJARA, JALISCO (06/FEB/2017).- El partido del próximo sábado en la cancha del Estadio Jalisco ante el Atlas será bueno para las dos aficiones, ya que son dos equipos que gustan de jugar al buen futbol y Carlos Fierro está seguro que quien saldrá ganando al final, es la afición de ambos equipos.



Fierro ve a los dos equipos con mucho potencial a la ofensiva, que cuando agarran mal parada a la zaga rival, la hacen ver mal por la velocidad que imprimen en sus contragolpes y defensivamente, tienen mucha lealtad en la recuperación del balón.



"Será un encuentro peleado, ríspido durante los 90 minutos porque Atlas viene renovado con jugadores que tienen velocidad, los cambios son revulsivos y creo que será un partido agradable para las dos aficiones".



No se obtuvo el anhelado triunfo ante Santos, que era lo que tenía en mente la plantilla y el cuerpo técnico, sabiendo de ante mano lo difícil que sería el equipo de José Manuel de la Torre, que en ningún momento especuló en el accionar al ataque.



"Era importante llegar con una victoria al Clásico tapatío, siempre sumar motiva, es un punto pero da confianza. Ya estaremos trabajando de cara al partido del sábado. Anotando gol te voltean a ver más, así que poco a poco, pero hay que seguir trabajando más duro".



Fierro pide a las dos aficiones que disfruten del espectáculo, que se demuestre que el futbol en Jalisco sigue siendo familiar y que se respeten todos, porque afortunadamente todavía van adultos mayores a las gradas, niños, mujeres.



Respecto a cómo está Chivas, Fierro puntualizó que han analizado el cotejo ante Santos, en el cual coinciden todos en la plantilla que deben jugar siempre como si fueran perdiendo un gol por cero, ya que se notó otra actitud en los minutos finales.



"Estamos conscientes que dejamos de hacer cosas, pero no bajamos los brazos durante todo el partido, es lo que rescatamos porque cambiamos la actitud después del gol. Debimos de haber iniciado tal como cuando estuvimos abajo en el marcador; se logró empatar".



Admitió el delantero rojiblanco que la seguidilla de encuentros que tuvieron en la semana pasada enfrentando a Querétaro, Mérida, Boca Juniors y Santos, le pesó físicamente a la plantilla.



"Un poco por los viajes, el equipo tuvo los días adecuados para descansar y hay tiempo para hacer una buena preparación de cara al siguiente duelo. El equipo corrió, peleó durante los 90 minutos para sacar el empate pero más allá del cansancio, nos matamos en la cancha para obtener el resultado".



La Frase



"Me den cinco o diez minutos, quiero demostrar que quiero estar ahí con todo el equipo, con toda la afición, pero no exijo nada, soy un jugador que respeta, humilde que espera se den las cosas". Carlos Fierro, jugador del Guadalajara.



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ