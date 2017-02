Leones Negros, con la mente puesta en Correcaminos

Los melenudos piensan en mantener su casa infranqueable cuando reciban a Tamaulipas

GUADALAJARA, JALISCO (06/FEB/2017).- Tras haber sumado su primer punto como local en la cancha de los Alebrijes de Oaxaca, el conjunto de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara ya piensa en seguir manteniendo su casa infranqueable cuando reciban el próximo miércoles a los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.



Prueba de esto, es lo dicho por Joel "Tiburón" Sánchez, director técnico del conjunto tapatío, quien aseguró que el encuentro de mitad de semana en la cancha del Estadio Jalisco es de suma importancia para seguir manteniéndose entre los mejores conjuntos del Ascenso Mx, aunque reconoció que los tamaulipecos serán un rival difícil de doblegar.



"Correcaminos si bien ha sumado con la mínima diferencia en los últimos partidos, es un equipo complicado, un equipo que está echando mano de jugadores con mucho oficio en la división de Ascenso, jugadores ya comprobados en Primera, con una propuesta que no varía mucho de local y visita, así que esperemos un partidos. Son un rival muy complicado, pero tendremos que hacer valer la localía".



Asimismo, el estratega de los melenudos se dijo complacido con el accionar que su equipo ha demostrado, sobre todo en la zona de la defensa, ya que junto a Mineros de Zacatecas, Potros de la UAEM y Coras de Tepic, los Leones Negros son uno de los equipos que encabeza la tabla de mejores defensivas del certamen.



"La solidez que se muestra atrás y no solo de la línea defensiva, sino del grupo completo que está asumiendo bien el rol en bloque, así que me deja bien, en otros partidos de visita habíamos jugado mejor y no sumábamos nada, ahora el equipo no tuvo tantas ocasiones de gol claras, pero me parece que saca un punto valioso. Ahora habrá que hacerlo valer con un triunfo el próximo miércoles, estaremos en casa nuevamente, el equipo se está fortaleciendo y esperemos seguir sólidos en defensa y tener la tranquilidad para definir el partido a nuestro favor".



De igual manera, el estratega del equipo tapatío agregó que uno de los problemas que deberá mejorar en el conjunto universitario será la falta de contundencia en sus delanteros, ya que, desde su perspectiva, no han sumado los goles que él quisiera.



"Es la realidad, en defensa es muy justa la estadística, pero en ofensiva si tenemos que ser más efectivos porque me parece que el equipo si merece mucho más de los cuatro goles que refleja la tabla, si hemos merecido más y esperemos que pronto el equipo pueda explotar y podamos sacar una victoria un poquito más holgada", concluyó.

Los Leones Negros son la mejor defensa del Ascenso Mx al haber permitido únicamente cuatro goles en seis partidos disputados.



