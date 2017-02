Chiapas busca sumar en partido pendiente ante América

Este martes, Jaguares y Águilas jugarán el duelo correspondiente a la fecha uno del Clausura 2017

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (06/FEB/2017).- Jaguares de Chiapas tiene ante sí la posibilidad de sumar tres puntos importantes en sus aspiraciones de salvación cuando este martes se enfrente al América en duelo pendiente de la fecha uno del Torneo Clausura 2017.



Con un paso irregular en el certamen el cuadro local viene de sumar una derrota en su visita a Tiburones Rojos de Veracruz por 2-1, y la urgencia de sumar es mayor si desea salir de zona de descenso antes de que se le complique más.



Ahora es cuando el cuadro jaguar debe hacer pesar su cancha, el estadio Víctor Manuel Reyna en punto de las 20:00 horas, para sumar puntos que le permitan acumular los necesarios a fin de lograr la permanencia pero de entrada es un duelo que se antoja complicado.



El haber dado cuenta del campeón Tigres de la UANL, que no termina de levantar, en la fecha cuatro precisamente en este escenario, no es garantía de que lo haga ante el subcampeón Águilas, que empieza a levantar el vuelo.



La escuadra que comanda el argentino Ricardo La Volpe parece que comienza a convencer con el estilo del pampero, aunque todavía tiene muchas dudas, pero ante Morelia en la fecha cinco dio muestra de que cuando quiere, puede.



Ahora el conjunto chiapaneco se presenta como otra víctima para el cuadro capitalino a fin de sumar tres puntos que en caso de obtenerlos lo llevarían a estar entre los primeros seis de la clasificación general de la competencia.



Águilas del América marcha en la posición número 10 con seis unidades y si gana llegaría al sexto o quinto sitio si gana por más de tres goles, mientras que Chiapas ocupa el lugar once con los mismos puntos, lo que hace creer que es un duelo muy parejo.



Sin embargo, en la práctica se puede decir que el once de Coapa llega más embalado por lo mostrado ante el conjunto monarca pero su rival de la selva quiere dar un golpe de autoridad en casa y saldrá a darlo todo por los tres puntos.