Tom Brady pierde la camiseta con la que ganó el Súper Tazón

''Es lamentable porque es una buena pieza de recuerdo, si termina en eBay, háganmelo saber'', dice

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS (06/FEB/2017).- Tom Brady, el mariscal de los Patriotas de Nueva Inglaterra, dijo que no encuentra su camiseta con la que jugó el Súper Tazón y que desapareció de los vestidores poco después de concluir el encuentro.



En conferencia de prensa este lunes, Brady dejó entrever la posibilidad de que alguien robara la camiseta al solicitar a los periodistas que lo ayudaran a encontrarla: "Si aparece en eBay en alguna parte, alguien me lo dice".



La víspera, después de la victoria de los Patriotas sobre los Halcones de Atlanta, Brady fue visto en video diciendo al dueño de los Patriotas, Robert Kraft, que "alguien robó mi camiseta de juego".



Brady confirmó este lunes que no sabe dónde está. "La camiseta, la puse en mi bolsa y salí y ya no estaba allí. Es lamentable porque es una buena pieza de recuerdo, si termina en eBay, háganmelo saber".



Sin embargo, el jugador no parecía estar muy preocupado por haber perdido la camiseta, sino realmente más perplejo por la desaparición que por cualquier otra cosa.



Las camisetas con las que se gana un Súper Tazón "son bastante especiales para guardar ... ¿Qué puedes hacer, tomaré el anillo y eso es suficientemente bueno para mí", dijo.



Brady, quien fue nombrado el Jugador Más Valioso del Súper Tazón por cuarta ocasión, recibió este lunes el trofeo MVP por parte del comisionado Roger Goodell de la NFL en la conferencia de prensa.